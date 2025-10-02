Gobierno local de Jaén defiende la labor con "proyectos de calado y solventes" con cargo a EDIL y afea la actitud del PP

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno (PSOE-JM+) del Ayuntamiento de Jaén ha defendido su trabajo para materializar proyectos de calado y con una gran solvencia con cargo a la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), al tiempo que ha criticado la actitud de "un PP pesimista y laxo" en la captación de fondos para la ciudad.

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal de Fondos Europeos, José Manuel Higueras, después de que los 'populares' hayan registrado preguntas sobre este programa, solicitando también "una hoja de ruta clara con escenarios alternativos" en función de la resolución y su contenido.

Higueras ha afeado que el PP quiera mostrarse preocupado ahora por los EDIL "cuando se cruzó de brazos durante 18 meses". Al respecto, ha explicado que, en enero de 2025, con la llegada del gobierno de PSOE y JM+, los proyectos heradados del PP "cabían en unas celdas de Excel, como ocurrió con los DUSI, que ni dinero ni propuestas".

"Tuvimos que hacer un gran trabajo y primamos, además, iniciativas que priorizaran a la gente y los barrios que los necesitan, siempre mirando a su centro histórico, un aspecto social que el PP no tiene en cuenta, por eso estos proyectos son muy de este equipo de gobierno", ha destacado.

En este sentido, el concejal ha asegurado que con los EDIL se ha "elaborado un trabajo que propone cohesión social para Jaén y más equilibrio", mirando "el valor para su comercio, sus barrios y su patrimonio".

"Por eso hemos presentado proyectos por 20 millones de euros que defendemos porque van a transformar Jaén y esperamos que el Gobierno de España lo sepa apreciar y valorar", ha manifestado.

Al hilo, ha señalado que la reforma de la plaza de la Constitución, "proyecto que en la anterior etapa de Julio Millán como alcalde, se redactó para que tuviera cabida en fondos de este tipo o en las convocatorias de los Next Generation.

Ha considerado, además, que la recuperación de patrimonio histórico o la adecuación de edificios públicos y medidas para el comercio y los barrios del centro y otros desfavorecidos son algunas de las propuestas "en las que el PP nunca habría pensado porque no les preocupan Jaén ni su gente, solo el rédito político".

"El PP no quiere que vengan cosas positivas para Jaén, prefiere instalarse en el lamento y esperar que le vaya mal a la ciudad mientras se cruza de brazos. Este equipo de gobierno es valiente, quiere cambiar las cosas en Jaén y los EDIL que llevan su sello son el mejor instrumento", ha recalcado Higueras.