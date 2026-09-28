El gobierno local del PP de Córdoba aprueba el proyecto de ordenanzas fiscales para 2027 con "congelación" y reducciones

Blanca Torrent (centro), entre Miguel Ángel Torrico y Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año 2027, con "congelación" de tributos y "reducciones fiscales", de forma que "el resultado global de las modificaciones supone una variación real ponderada del -0,12%".

Así lo ha destacado en rueda de prensa la teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Consistorio cordobés, Blanca Torrent, quien ha dado cuenta, junto al portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador de los principales asuntos que ha tratado y a los que ha dado luz verde la junta de gobierno local.

Torrent ha explicado que con la aprobación de este lunes se da "un paso más en la tramitación de las ordenanzas que regularán la fiscalidad municipal en el próximo año, después de la aprobación del anteproyecto por la junta de gobierno local y una vez recibidos y analizados los correspondientes dictámenes e informes pertinentes".

La teniente de alcalde ha destacado que "para el 2027 mantenemos la congelación de la actualización de todos los tributos municipales, que hemos ido bajando, bonificando y reduciendo en los últimos años, y al mismo tiempo vamos a incorporar reducciones fiscales y reducciones de cuotas", llevando a cabo además, con el proyecto aprobado, "una renovación amplia, porque se introducen modificaciones técnicas de gestión, de adaptación de normativas, tarifarias y relativas al gasto fiscal, y afecta a 19 ordenanzas fiscales, además de la ordenanza fiscal general".

El proyecto de ordenanzas, según ha precisado, ha sido sometido a análisis previos por parte de órganos consultivos municipales, cuyas recomendaciones han sido incorporadas al texto. Torrent ha subrayado que "no estamos hablando de informes que simplemente se incorporan al expediente como un trámite, sino que se han estudiado sus observaciones y se han hecho modificaciones, ya recogidas en el proyecto que hoy, en junta de gobierno local, hemos aprobado".

La responsable de Hacienda ha precisado que "el Consejo Social no formula ninguna conclusión que cuestione la legalidad del expediente", y que el Consejo Municipal para Resolución de las Reclamaciones Económico Administrativas (CREA) "emite un dictamen favorable al respecto".

Las futuras ordenanzas, según ha añadido, mantienen "una orientación muy clara hacia la actividad económica, el empleo, las familias y la vivienda y en determinadas políticas sociales y medioambientales", con medidas como "bonificaciones que llegan hasta el 95%" en tributos municipales para empresas que creen empleo indefinido, "una bonificación del 50% en el ICIO para la construcción de viviendas protegidas", y "bonificaciones de hasta el 90% en el IBI" para familias numerosas.

El proyecto continuará su tramitación, con el objetivo de que se proceda a su aprobación provisional en el Pleno municipal de octubre, con un periodo previo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales, con los que se reunirá el gobierno local, al igual que con el Consejo del Movimiento Ciudadano, para tratar también sobre sus propuestas, con el objetivo último de que "Córdoba pueda contar con ordenanzas fiscales en el año 2027, al comienzo del próximo ejercicio".

OTROS ASUNTOS

Por su parte, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, ha dado cuenta de la aprobación por la junta de gobierno local de la resolución definitiva de concesión de subvenciones y de desestimación de solicitudes de la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Mejora de las Condiciones de Empleabilidad de las Personas en Riesgo de Exclusión Social de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Córdoba-2026.

En concreto, el Ayuntamiento subvenciona este año con 384.737 euros a distintas organizaciones sin ánimo de lucro que formarán en hostelería o atención domiciliaria y sanitaria, entre otros campos, a un total de 170 alumnos para facilitar su acceso al empleo, recordando Contador que en anteriores ediciones se ha logrado "un resultado de un 63% de empleabilidad de todas las personas que se formaron".

El portavoz del gobierno municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, por su parte, ha informado de la aprobación, a propuesta de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, de las bases reguladoras de la convocatoria pública para la elección del Rey Gaspar que integrará la Cabalgata Oficial de Reyes Magos de Córdoba en 2027.

También ha aprobado la junta de gobierno local el expediente de contratación del patrocinio con el C.D. Córdoba Futsal Patrimonio, para la promoción de la capital cordobesa como ciudad con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, durante la temporada 2026-2027 de primera división nacional de fútbol sala.

Torrico ha destacado, igualmente, la aprobación inicial, a propuesta del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), del estudio de ordenación de la Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana (AMU) en calle Manríquez, 2 de Córdoba, para que la que fuera sede de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, sirva para la ampliación de la aledaña Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO).