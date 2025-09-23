El Gobierno moviliza 2,6 millones de euros de fondos europeos para movilidad sostenible en la provincia de Córdoba

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ultima estos meses la ejecución de más de 2,65 millones de euros de los fondos Next Generation para llevar a cabo iniciativas y obras relacionadas con la mejora de la movilidad en los entornos urbanos de Córdoba con el objetivo de hacerla más sostenible, reducir emisiones y promover ciudades más limpias y seguras.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, la subdelegada en Córdoba, Ana López Losilla, ha asegurado que esta iniciativa inversora es uno de los ejes principales de las políticas del Gobierno de España ya que "incentiva el uso del transporte público urbano y metropolitano".

Dentro de esta política de cuidado de nuestro entorno natural, López Losilla ha afirmado que "uno de los objetivos prioritarios es el fomento de la utilización de medios de transportes no contaminantes", de ahí, que se invierta en la "creación de carriles bicis, sendas peatonales y aparcamientos disuasorios", todos ellos dirigidos a que "el uso de los vehículos privados disminuya".

En la provincia de Córdoba se han ejecutado o se están ejecutando cuatro proyectos que afectan a los municipios de Lucena, Montilla, Priego de Córdoba y Santa Eufemía.

Desde la Dirección General de Carreteras se han invertido 1.206.398,68 euros en el Calmado del tráfico y ordenación de la movilidad peatonal en las travesías de Santa Eufemia, El Viso y Alcaracejos, en la N-502, de Ávila a Córdoba, ya finalizado.

Por otro lado, mediante subvenciones a entidades locales se han destinado 1.450.854,61 euros a tres proyectos, dos ya finalizados como son la creación de un carril-bici de nueva construcción en la avenida Marqués de La Vega Armijo, en Montilla, con un presupuesto de 297.259,47 euros y la construcción del aparcamiento disuasorio Haza Luna, en Priego de Córdoba, con una dotación de 307.377 euros.

En Lucena, aún en ejecución, se está desarrollando la ampliación de infraestructuras de movilidad urbana por un valor de 846.219,14 euros. Estos cuatro proyectos suponen la apuesta cordobesa para la movilidad sostenible en entornos urbanos.

Por ello, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, el Ministerio ha publicado un mapa web que visualiza las actuaciones emprendidas (finalizadas o no) por ayuntamientos, CCAA y Dirección General de Carreteras en el marco de la Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que tiene por objetivo impulsar la movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.