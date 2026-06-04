El Gobierno moviliza más de 71,8 millones para la recuperación de municipios cordobeses afectados por borrascas

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Córdoba, Ana López, en rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Córdoba, Ana López, ha destacado este jueves que "el Ejecutivo avanza en la recuperación de los municipios afectados por las intensas borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, un episodio meteorológico que golpeó con especial dureza a Andalucía y, particularmente, a la provincia cordobesa", donde se movilizan ya más de 71,8 millones de euros.

En una rueda de prensa, la representante del Gobierno central ha explicado que "las fuertes lluvias provocaron importantes daños personales y materiales, obligaron al desalojo de más de 2.000 personas en Córdoba y su provincia y ocasionaron perjuicios en viviendas, infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas y actividades económicas de distintos sectores".

Ante ello, ha aseverado que "desde el inicio de la emergencia, el Ejecutivo español actuó de forma inmediata en coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados", a lo que ha agregado que "durante los episodios más críticos se desplegaron efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, se activaron los centros de mantenimiento de carreteras y se reforzó la coordinación con los servicios de Protección Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".

Posteriormente, y con el objetivo de "acelerar la recuperación de las zonas afectadas", ha recordado que el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla un paquete extraordinario de ayudas dotado con 7.000 millones de euros para responder a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

De dicha cantidad, 2.000 millones de euros están destinados específicamente a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras municipales y la ejecución de actuaciones que permitan prevenir futuras inundaciones y avenidas. Hasta la fecha, el Gobierno ya ha resuelto ayudas por valor de 889 millones de euros para 333 municipios de toda España, alcanzando al 59% de las entidades locales con derecho a acogerse a estas subvenciones.

Las actuaciones financiadas incluyen la reparación de calles, carreteras y caminos; la reconstrucción de edificios y equipamientos públicos dañados; la restitución de escolleras y muros de contención; así como obras preventivas de encauzamiento, canalización y mejora de sistemas de drenaje.

DATOS DE LA PROVINCIA

En la provincia, 56 entidades locales, incluida la Diputación Provincial, fueron reconocidas como gravemente afectadas. De ellas, 55 han solicitado las ayudas y en 54 de ellos ya han completado la instrucción y certificación de sus expedientes.

Las solicitudes presentadas alcanzan un importe global de 71.814.841,35 euros, destacando actuaciones en municipios como Palma del Río, con más de 13 millones de euros; Montoro, con más de siete millones, y La Carlota y El Viso, que superan los 1,5 millones de euros cada uno. Asimismo, ya se ha comunicado la resolución favorable a 37 municipios cordobeses por un importe conjunto superior a 49 millones de euros.

Al hilo, López ha remarcado que "estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el municipalismo y la autonomía local, incorporando medidas especialmente beneficiosas para los ayuntamientos afectados". Entre ellas ha destacado "la financiación del 100% de los daños, sin necesidad de aportación económica municipal; el anticipo íntegro de las subvenciones, evitando tensiones de tesorería, y la posibilidad de ejecutar tanto obras de reparación como actuaciones preventivas que aumenten la resiliencia de los municipios frente a futuros episodios meteorológicos extremos".

Además, ha indicado que "el programa permitirá impulsar infraestructuras de gran envergadura que, en muchos casos, resultaban difíciles de acometer por su elevado coste, generando al mismo tiempo actividad económica y empleo en el ámbito local a través de los procesos de contratación promovidos por los propios ayuntamientos". Las entidades locales dispondrán de un plazo de ejecución de tres años para desarrollar los proyectos financiados, una medida especialmente relevante para los municipios de menor tamaño.

Asimismo, la subdelegada ha subrayado que "se flexibiliza la regla de gasto municipal para que las inversiones vinculadas a la reconstrucción no computen dentro de los límites establecidos, permitiéndose además la utilización del superávit correspondiente al ejercicio 2025".

En palabras de López, "con estas actuaciones, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la recuperación de los territorios afectados y con el fortalecimiento de las infraestructuras municipales para afrontar con mayores garantías futuros fenómenos meteorológicos adversos".