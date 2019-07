El gobierno municipal de PP y Cs en Córdoba critica la pérdida de más de un millón de las IFS por PSOE e IU

Actualizado 15/07/2019 13:37:00 CET

CÓRDOBA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), y el edil de Presidencia del Consistorio cordobés, Miguel Ángel Torrico (PP), han criticado este lunes que el anterior gobierno local de PSOE e IU ha demostrado su "incapacidad" de gestión con la pérdida, para la ciudad, de "más de un millón de euros" de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

En concreto y según ha explicado Torrico en rueda de prensa junto a Albás, para dar cuenta de lo tratado en la junta de gobierno local, ha señalado que entre los asuntos que se llevan este martes al primer Pleno ordinario del mandato se incluye "la baja de reconocimiento de crédito por más de un millón de euros" de las IFS "que no han sido capaces de gestionar durante 2017", que "se incorporaron" como "remanentes en 2018", pero "lamentablemente el gobierno anterior no ha sido capaz de ponerlo en fase de reconocimiento de obligación".

Éste es solo un ejemplo, según ha subrayado Torrico, de la "incapacidad del gobierno anterior", añadiendo, por su parte, Isabel Albás, que "no se entiende" que el anterior gobierno local "no aprovechase estos fondos", para así "aumentar las oportunidades de Córdoba", con lo que parece que el anterior gobierno municipal "no quería apostar de una manera firme" por la ciudad.

Pero es que el actual gobierno local, según ha resaltado Torrico, se ha encontrado "multitud" de proyectos y otros trámites para cuya correcta ejecución "no se ha hecho nada", en sus "últimos meses", desde el gobierno municipal PSOE e IU, siendo otra prueba de ello, según ha detallado el también portavoz municipal del PP, que al Pleno de este martes se lleva "una transferencia de 250.000 euros" para Concurso Nacional de Arte Flamenco.

Así, según ha indicado Torrico, a este respecto no han encontrado "nada" al llegar al gobierno de la ciudad PP y Cs, que también llevan al Pleno de este martes, por otro lado, la propuesta de aprobación de "una transferencia de 60.000 euros" para "iniciar el proceso" que permita al nuevo gobierno local cumplir su "compromiso" de promover "la agilización de las licencias urbanísticas", mediante el empleo de las "nuevas tecnologías".

Al margen de ello y respecto a los asuntos aprobados este lunes en la junta de gobierno local, ha detallado que se ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Federación de Peñas Cordobesas para el desarrollo del Proyecto de Actividades 2019 de ésta última, y la concesión a la misma de una subvención de 129.769 euros, con tal fin.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Por otra parte, Torrico ha anunciado que el próximo 23 de julio se reunirán las juntas generales que cerrarán la composición para este mandato de las empresas y organismos autónomos municipales, señalando que, para ello, se van a "respetar los estatutos vigentes" en cada caso, "aunque luego puedan ser recurridos por los grupos", si bien espera que no ocurra pues, según ha subrayado, todos los grupos, incluidos los minoritarios, estarán representados, aunque ello implicará modificar los estatutos en algunos casos para que los actuales seis grupos municipales puedan tener representación.

Se quiere evitar así que se repita lo que ocurrió con el consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) el pasado mandato, cuya composición recurrió Cs a los tribunales, al quedarse sin representación en el mismo, dándose la circunstancia de que el juzgado correspondiente dio la razón a la formación naranja cuando denunció el hecho desde la oposición, no queriendo ahora Cs, ya desde el gobierno local, que se vuelva a dar una situación similar.