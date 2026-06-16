El Gobierno otorga una ayuda de más de un millón de euros a Baños de la Encina (Jaén) para la consolidación del castillo

Manuel Fernández y Antonio Las Eras junto al Castillo de Burgalimar. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha concedido al Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén) una ayuda de más de un millón de euros para asegurar la consolidación del Castillo de Burgalimar, una fortaleza califal del siglo X, considerada como una de las más importantes de Europa.

"Se persigue afianzar y conservar los elementos arquitectónicos, con el fin de evitar mayores daños a futuro y que colapse parte de este Monumento Nacional, gravemente afectado por las borrascas sufridas el pasado invierno", ha explicado este martes el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, durante una visita al municipio.

Acompañado por el alcalde, Antonio Las Heras, ha detallado que el Ayuntamiento bañusco ha recibido en total una ayuda de 1.889.000 euros concedida por el Gobierno de España para la reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales afectados por los temporales que golpearon al municipio durante los últimos meses.

"Se trata de una de las inversiones más importantes destinadas a la recuperación de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos del primer trimestre del año y permitirá al Consistorio afrontar actuaciones prioritarias en distintos puntos del municipio", ha valorado el regidor.

Entre las intervenciones previstas destacan, junto a las obras de restauración en el castillo, actuaciones de mejora en diferentes calles, trabajos en el entorno del Laredo del Perdón, así como labores de reconstrucción, acondicionamiento y mejora en edificios e instalaciones públicas municipales, como el auditorio, la piscina o el pabellón municipal, entre otras.

Fernández ha expresado su agradecimiento al equipo técnico de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por "el intenso trabajo realizado para responder a las necesidades de los ayuntamientos" de la provincia.

Igualmente, ha valorado "la inmediatez en la gestión y respuesta", puesto que "ya se ha ordenado el pago de la mayor parte de los 400 millones que el Ministerio de Política Territorial anticipará para financiar el cien por cien de la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios" jiennenses.

DECRETO

Estas ayudas estatales están contempladas en el Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El subdelegado ha recordado que en el conjunto de la provincia se van a desarrollar más de 2.500 actuaciones de reparación, reconstrucción o prevención, que tendrán un periodo de ejecución y justificación por parte de los ayuntamientos de tres años.

Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, ha señalado que cubren forma extraordinaria el cien por cien de la actuación, "permitiendo que las entidades locales no tengan que afrontar gasto alguno". A ello ha sumado que los municipios reciben un anticipo del cien por cien de la subvención "para evitar menoscabo en su tesorería", y tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención "que hagan más resiliente al municipio de cara a futuras borrascas".

También se incluye la posibilidad de impulsar "infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe" y se amplía el periodo de ejecución a tres años. "Lo que refuerza el compromiso del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud", ha concluido.