El Gobierno prevé invertir 115 millones en reforzar reforzar el suministro eléctrico en el Norte de Córdoba

CÓRDOBA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, en respuesta a preguntas de los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Rafi Crespín y Alberto Mayoral, ha avanzado que prevé un inversión aproximada de 115 millones de euros en reforzar el suministro eléctrico en las comarcas cordobesas de Los Pedroches y el Guadiato, en el Norte de la provincia.

Así lo recoge la respuesta por escrito, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado el Gobierno de la Nación a Crespín y Mayoral, quienes quisieron saber "¿qué trabajos ha realizado el Gobierno de España en relación con el mallado entre Badajoz y Córdoba para el refuerzo del suministro eléctrico de los valles de Los Pedroches y el Guadiato?".

Ante esto, desde el Ejecutivo central ha respondido que "el análisis realizado desde la óptica puramente técnica sobre este mallado, entre Badajoz y Córdoba, para el refuerzo de los valles de Los Pedroches y Guadiato, supone dos nuevas subestaciones eléctricas en Andalucía".

En concreto, serán las subestaciones eléctricas de Campiña, de 400 kV, y la de Peñarroya, de 400 kV, "así como dos nuevos dobles circuitos Campiña- Peñarroya y Peñarroya-Manguilla, de 55 y 95 kilómetros, respectivamente".

Esto, según ha precisado el Gobierno, "tendría un coste aproximado de 115 millones de euros" y, además, "se atenderían proyectos de producción de Hidrógeno Verde H2 (647 MW), generación renovable (762 MW), desarrollos industriales (237 MW en total) y almacenamiento (459 MW), además de la central hidroeléctrica reversible Puente Nuevo (51 MW) y la central hidroeléctrica reversible Corta Ballesta (408 MW) en la subestación eléctrica Campiña 400 kV-zona Lancha".

Junto a ello, el Gobierno de España ha añadido en su respuesta escrita a los diputados socialistas cordobeses que, "partiendo del límite provincial con Badajoz, el trazado propuesto discurre al sur de Belmez para cruzar hacia el norte en la zona de Espiel, evitando núcleos urbanos".

De igual modo, "la propuesta, frente a otras alternativas que implicaban más afección, rodea la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadalmellato", que es un espacio natural protegido de Andalucía, situado en la provincia de Córdoba, entre Obejo y Adamuz, declarada en 2015 y que destaca por albergar bosques esclerófilos mediterráneos de encinas y alcornoques.

De esta forma, el trazado planteado evita dicha ZEC "siguiendo el norte de los límites de Villaharta y Obejo, así como el sur de Villanueva de Córdoba; para la línea cruzaría el río Guadalquivir y la autovía A-4, dirigiéndose hacia un área idónea para la implantación de un nuevo parque de 400 kV en el entorno de Pedro Abad", según ha concluido el Gobierno de la Nación en su respuesta.