El Gobierno recalca que la obra en el viaducto de Rules es "por seguridad" y se trabaja "a marchas forzadas"

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recalcado que la obra que mantiene cortado desde hace unos días un tramo de la A-44 para la reparación del viaducto de Rules es "absolutamente necesaria", puesto que se hace "por motivos de seguridad" y se trabaja a "marchas forzadas" para garantizar el buen ritmo de los trabajos y "la menor afección posible".
A preguntas de los periodistas sobre las críticas que están generando los cortes en la A-44, Pedro Fernández ha defendido que se han tenido en cuenta "todos" los factores para escoger la época en la que hubiera un menor perjuicio; fuera ya de la temporada alta turística y cuando "menos festivos y puentes había". Ello sumado a que "se pudiera trabajar con normalidad porque a partir de que entra el frío es más complejo todo", ha matizado.
No obstante, el delegado del Gobierno en Andalucía ha incidido en que esta es una obra "compleja" con una elevada inversión y "absolutamente necesaria porque se hace por motivos de seguridad", de modo que no es algo que se haya hecho "de una manera aleatoria".
"Hay un deslizamiento de una de las pilonas que hay que sustituir, se ha estado trabajando con cero afección, como nos comprometimos precisamente, que no afectara durante la temporada alta del verano, y a partir de este momento hay ya que utilizar la parte superior y por lo tanto es obligatorio cortar el tráfico porque no es compatible con la circulación del tráfico", ha relatado.
"Evidentemente --ha reconocido-- perjuicio hay, porque es una obra de mucha envergadura y porque es una vía de alta capacidad que se reconduce ahora hacia" una carretera nacional en este tramo.
No obstante, ha asegurado que se están estudiando varias alternativas para mejorar la movilidad y ha vinculado el "cierto colapso" registrado el domingo a la subida con las buenas temperaturas del mes de septiembre que están propiciando que muchos ciudadanos bajen a la playa los fines de semana, generando un tráfico "que quizás haya sido mayor del previsto" y que ha confiado en que vaya disminuyendo.
"Me consta que se está trabajando a marchas forzadas en todo momento, o sea, no se puede pedir más" y "lo que yo confío es que seamos capaces de que esa menor densidad de tráfico junto con el ritmo del trabajo nos permita que, lo antes posible, aunque las previsiones son el 19 de diciembre, podamos solventar una situación y que quede libre totalmente esa parte de la A-44, pero ya con absoluta seguridad, que es lo que pretende esta obra", ha dicho.
En el mismo sentido se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien ha insistido en que se trata de una obra de "urgencia" y de "emergencia" para reparar un problema en el viaducto; de modo que "no hay más remedio que acometerla", aunque ello "sin duda" vaya a producir "molestias".