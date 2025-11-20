El Gobierno recuerda que la cesta de la compra está por debajo de la zona euro y destaca bajada en aceite y legumbres

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios tras el acto inaugural del foro ‘Avanzando hacia la incertidumbre’. A 20 de noviembre de 2025, en Carmona, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

CARMONA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recordado este jueves que el coste de la cesta de la compra en España está por debajo de la media de la zona euro y ha destacado que las subidas de precios en alimentos como los huevos y la ternera "se compensan" con la bajada en productos como el aceite de oliva, las legumbres y las patatas.

En declaraciones a los medios en un Foro de Cesur organizado en Carmona, en Sevilla, Cuerpo ha insistido en que el Gobierno está "monitorizando" la evolución de los precios de los alimentos y "tomando medidas", como en el caso de los huevos, con el aislamiento de las gallinas en las fincas para evitar el contagio y propagación de la gripe aviar.

Preguntado sobre la posibilidad de recuperar la reducción del IVA aplicado al aceite de oliva cuando la escalada de precios, el ministro ha remarcado que el Gobierno "va a seguir la evolución" de los precios y que, por el momento, se tomando medidas en el ámbito sanitario. Huevos, café, chocolate, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y octubre de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de octubre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos se han encarecido un 21,7% en los diez primeros meses del año, mientras que el café ha subido de precio un 17,6%, el precio del chocolate acumula un incremento del 13,9%, la carne de vacuno es un 13,6% más cara, y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,7%.

Asimismo, entre los alimentos que más han incrementado su precio hasta octubre, aunque ya con subidas inferiores a los dos dígitos, se encuentran las frutas frescas o refrigeradas (+9,3%), los frutos secos y de cáscara (6,3%), el pescado congelado (+6,2%), los despojos comestibles (+5,2%), la mantequilla (+4,9%) y la leche entera (+4,8%).

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se han abaratado en lo que va de año están el aceite de oliva (-34%), el azúcar (-5,2%), las patatas (-1,9%), el yogur (-1,8%), productos a base de cereales (-1,5%), el pescado fresco y refrigerado (-1,4%) y la pizza (-1,4%).

En términos interanuales (de octubre de 2024 a octubre de 2025), los huevos son los alimentos que más han subido de precio en España, con un alza interanual del 22,5%. Le siguen el café (+19,4%), la carne de vacuno (+17,8%), el chocolate (+16,1%), los otros aceites comestibles (+15,3%) y el cacao (+12,7%).

Al precio del café le está afectando las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, lo que ha reducido las cosechas. Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos han dificultado el transporte y la distribución del café, encareciendo aún más su precio, y la demanda ha aumentado, sobre todo en mercados emergentes como China.

En lo que respecta a los huevos, sus precios se han venido elevando en España desde principios de año, comenzando en marzo a crecer a doble dígito. Así, hasta octubre, acumulan ocho meses interanuales consecutivos de ascensos superiores al 10%. En valores mensuales, los huevos se encarecieron en octubre un 5,1% respecto al mes anterior.

De acuerdo con los datos de Estadística, en el último año, los productos alimenticios que más se han abaratado han sido el aceite de oliva (-41,6%), el azúcar (-13,5%), las patatas (-3,4%), la pizza (-1,8%) y el yogur (-1,8%). En relación con el aceite de oliva, en valores mensuales (octubre sobre septiembre), el 'oro líquido' se encareció un 2,7%, registrando así su primera subida mensual desde octubre de 2024 y la más elevada desde marzo del año pasado. Desde enero de 2021, este producto acumula un incremento en su precio del 53,7%. En los diez primeros meses del año, los precios han subido en España un 2,4%. Siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda --sin incluir la compra de pisos-- es responsable de seis décimas y los alimentos, de medio punto.