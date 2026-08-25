El Gobierno regula subvenciones a iniciativas locales dirigidas a población de origen extranjero en el área de Doñana

(I-D) El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de pr - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 25 de agosto, el proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos del área de influencia del Espacio Natural de Doñana para "financiar iniciativas dirigidas a la población de origen extranjero", en el marco de las actuaciones previstas para el desarrollo sostenible de este territorio.

Según se concreta en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, la medida se enmarca en la Línea 13 del Marco de Actuaciones de Doñana, y da continuidad a las ayudas ya concedidas mediante el Real Decreto 818/2025.

El objetivo es "regular, con carácter excepcional y por razones de interés público, la concesión directa de subvenciones para la financiación de iniciativas locales que contribuyan a la consecución de los objetivos del Marco, mediante actuaciones de prevención, sensibilización y divulgación destinadas a la población de origen extranjero". También se amplía el plazo de ejecución de los proyectos subvencionables en la anterior convocatoria --de 2025-- hasta el 31 de diciembre de este año 2026.

Las ayudas se concederán de forma directa mediante convenios entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 14 ayuntamientos beneficiarios del entorno de Doñana. La financiación total asciende a dos millones de euros, repartidos según criterios de población, peso de la población inmigrante y existencia de asentamientos, según precisa en la referencia del Consejo de Ministros.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen "campañas de sensibilización, acciones de promoción de la cohesión social e igualdad de trato, difusión de materiales informativos sobre extranjería en varios idiomas, puntos de información para trabajadores extranjeros, oficinas móviles de asesoramiento y servicios de atención y orientación administrativa". También serán financiables los gastos de personal, materiales, equipamiento y funcionamiento vinculados a los proyectos.

El Real Decreto prevé un pago único anticipado tras la firma de los convenios y establece como plazo de ejecución de los nuevos proyectos hasta el 1 de diciembre de 2027. Además, modifica el Real Decreto 818/2025 para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo de ejecución de los proyectos financiados en la convocatoria anterior.