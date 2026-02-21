El Gobierno reivindica su acción frente al narcotráfico y promete mantenerla con la "inversión" que sea "necesaria"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido la acción que desde la administración central se despliega para combatir el narcotráfico, y ha subrayado que existe "una disponibilidad absoluta" para llevar a cabo "la inversión suficientemente necesaria, tanto en medios materiales como en formación y en medios humanos, para hacer frente" a este "fenómeno tan importante" y con "trascendencia internacional".

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en el marco de una entrevista concedida a Europa Press en la que ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha en julio del año 2018 "un plan especial de lucha contra el narcotráfico que en principio se circunscribía al Campo de Gibraltar", y que "hoy en día está ya desplegado en seis de las ocho provincias de Andalucía, con una inversión muy importante", de "160 millones de euros desde que se puso en marcha hasta la actualidad".

El delegado ha remarcado que el plan cuenta "con un despliegue muy importante de medios humanos, un incremento de las plantillas que superan más del 94% de cobertura", así como con "una cooperación también a través de la Agencia Tributaria para desarticular y desmantelar todas las estructuras económicas procedentes del blanqueo de capitales".

Pedro Fernández ha explicado que, en el marco de dicho plan, que se ha ido prorrogando, se han llevado a cabo "más de 37.400 operaciones", así como se han contabilizado "más de 30.400 detenidos, más de 2.200 toneladas de droga incautada, y más de 10.000 medios de transporte intervenidos de todo tipo", entre los que figuran "numerosas narcolanchas", según ha puesto de relieve. De esta manera, el delegado ha valorado que el plan cuenta con "un despliegue importante y una colaboración y cooperación internacional", porque el narcotráfico es "un fenómeno internacional", según ha subrayado.

Así, Pedro Fernández ha reivindicado el "despliegue" con el que cuenta este plan que "se ha vuelto a prorrogar para los próximos dos años", así como ha indicado que existe por parte del Gobierno "una disponibilidad absoluta" para "llevar a cabo la inversión, tanto en medios materiales como en formación y en medios humanos, suficientemente necesaria para hacer frente a un fenómeno tan importante como es el narcotráfico y que tiene esa trascendencia internacional", ha finalizado.