El Gobierno reprocha a Vox su "discurso negacionista" sobre la violencia machista y pide "responsabilidad institucional"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. Archivo. - María José López - Europa Press

LOJA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reprochado a Vox su "discurso negacionista permanente" sobre la violencia de género y ha apelado a la "unidad" y "responsabilidad institucional" para luchar contra esta lacra.

En declaraciones a los periodistas en Loja (Granada) tras las últimas declaraciones de responsables de Vox en torno a la violencia de género, Fernández ha lamentado el "trágico momento al que estamos asistiendo" con tres mujeres asesinadas en 48 horas en Andalucía y Toledo, algo que a su juicio "tiene que llamar a la reflexión" y requiere de "unidad" institucional y política.

A su juicio, "en este momento más que nunca se necesita ese discurso de unidad, de reproche, de rechazo a una violencia machista" que --según ha recordado-- es aquella que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y por tanto "no es una violencia comparable a otras" pues además genera un "trauma importante" en la sociedad, como es el caso de Antequera, con dos menores de 8 y 4 años "que han quedado huérfanos".

En este contexto ha lamentado que partidos como Vox, que forman parte del Gobierno en Andalucía, sean "contrarios y rechacen frontalmente" que exista esta clase de violencia y ha apelado "a la máxima responsabilidad institucional" en esta materia.

También a la "fortaleza de todas las fuerzas políticas que sí son conscientes de que hay una violencia que se llama machista contra la que hay que luchar con las armas específicas que requiere, desde la educación y desde la igualdad", al tiempo que se "reprocha y margina siempre ese discurso negacionista que algunas fuerzas políticas, como es el caso de Vox, mantienen permanentemente", ha dicho.