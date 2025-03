El Gobierno resalta la inclusión real y efectiva como un "desafío de toda la sociedad" en los II Premios Dínamo en Jaén

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha asistido a los II Premios Dínamo, que ha organizado la Asociación Síndrome de Down, y que se han celebrado este martes en el Museo Íbero de Jaén. En este reconocimiento, ha resaltado que "la inclusión, real y efectiva, es un gran reto al que nos enfrentamos desde hace demasiado tiempo, y posiblemente con niveles de éxito inferiores a los deseados". "Un desafío que no solo incumbe a asociaciones como la de Síndrome de Down, sino a toda una sociedad que se precia de ser justa e igualitaria".

El subdelegado ha indicado que, en el marco del Día internacional del Síndrome de Down, "nos unimos para celebrar y festejar, pero también para reivindicar con mayor intensidad los derechos de las personas con síndrome de Down, así como su inclusión social y laboral". "Un compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión que es también una pieza clave de la acción del Gobierno de España", ha recalcado, según ha trasladado la Subdelegación del Gobierno en Jaén en una nota.

En este sentido, Fernández ha subrayado que "la política tiene el poder de transformar nuestra sociedad, y un claro ejemplo de ello es la reforma del artículo 49 de la Constitución Española". "Una reforma no solo amplía los derechos de las personas con discapacidad, sino que también elimina una expresión que nos avergonzaba en un documento que debe representar a todos y a todas".

También ha recordado que desde el Gobierno de España "hemos elevado del 7 al 10% la reserva de empleo público para personas con discapacidad porque a lo largo de la historia democrática hemos ido aprendiendo cómo hay que ponerse las gafas violetas para tener claro cómo impactan las políticas públicas en la igualdad de género. En la actualidad, tenemos que aprender también a ponernos las gafas de la discapacidad para que, en cualquier actuación del Gobierno, tengamos una mirada que permita acercarnos a cómo y de qué manera impacta sobre el sector de la discapacidad".

Además, el subdelegado del Gobierno ha felicitado a la asociación Síndrome de Down, a la Fundación Caja Rural, a Santi Rodríguez, como a los centros educativos distinguidos por su trabajo en materia de educación inclusiva.

"UN PUNTAPIÉ A LOS ESTEREOTIPOS EN EL ACCESO AL MERCADO LABORAL"

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, quien ha asistido a la gala acompañado de los concejales del equipo de Gobierno, ha felicitado a los premiados y ha reconocido el esfuerzo formativo y la labor en la búsqueda de oportunidades que realiza este colectivo.

En este sentido, ha asegurado que es "consciente de que el acceso a la vida laboral de las personas con Síndrome de Down debe ser lo más temprano posible y, en este sentido, habéis puesto en marcha iniciativas para que a través de la formación y la educación proporcionéis personas capacitadas, preparadas y dispuestas a dar un puntapié a los estereotipos que limiten el acceso al mercado laboral".

Asimismo, ha lanzado un mensaje para que la ciudanía sea parte "activa" en la integración de las personas con discapacidad en el ámbito social y en especial en el laboral porque "tienen las mismas oportunidades que cualquier otra para acceder a empleo, desarrollarse profesionalmente y ser parte activa de la sociedad". Y ese trabajo empieza, ha apuntado, "en la concienciación que da la educación en igualdad, con la plena incorporación al sistema educativo, haciendo ver a los jiennenses del futuro, que todos suman y hacen ciudad".

Por último, ha indicado que desde el Ayuntamiento se brindan las áreas de Servicios Sociales, de Educación, Igualdad o el propio el Instituto Municipal de Empleo y Formación (Imefe) "para que encontréis en ellas el acompañamiento necesario y sumemos en la labor educativa de hacer una ciudad inteligente para nutrirnos de la diversidad de sus ciudadanos".