El Gobierno responde a Sanz sobre la oferta de Medicina: "Un 59,8% más de plazas en los ocho años de Pedro Sánchez"

Archivo - Médica Interna Residente recibiendo formación quirúrgica. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha respondido este lunes a la exigencia al Ministerio de Sanidad del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de incrementar la oferta de plazas en Medicina y de MIR para solventar las elevadas listas de espera en las facultades de Andalucía --una por provincia. "Sólo necesitará dos cifras para desmontar sus declaraciones: 8.042 plazas ofertadas en 2017/2018, con el anterior gobierno de los recortes del PP, frente a las actuales 12.850 plazas de la última convocatoria presentada por este Gobierno para 2026/2027".

"Es decir --ha continuado en declaraciones remitidas a los medios--, 4.808 plazas más en cumplimiento del compromiso de este Gobierno progresista con la formación especializada de profesionales sanitarios, con el refuerzo de las políticas públicas como respuesta a lo que demandan los ciudadanos y con el blindaje de la sanidad como base de nuestro Estado de Bienestar. Un 59,79% más en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez":

Pedro Fernández ha calificado de "engañosas las declaraciones" del vicepresidente primero con el fin de "desviar la responsabilidad del Gobierno andaluz en el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía; o de poner foco en un mensaje tergiversado para ocultar su falta de responsabilidad en la degradación de la Atención Primaria, los retrasos asistenciales, el desbordamiento de las urgencias y hospitales, el aumento y ocultación de las listas de espera y, muy probablemente, en los errores de los cribados de cáncer de mama".

Según las cifras ofrecidas por el delegado, el Gobierno de España ha ido "incrementando año tras año" la oferta de plazas de Formación de Sanitaria desde 2018: en 2019/2020 fueron 9.680; en 2021/2022 salieron un total de 10.634 plazas; en 2022/2023, 11.171; en 2023/2024 se ofertaron 11.607 y en 2024/2025, 11.943 hasta las 12.850 de la última oferta correspondiente a 2026/2027.

A estas cifras hay que "sumar" la aportación del Gobierno de España a las universidades andaluzas para ampliar el número de plazas en el Grado de Medicina. "Sanz debería mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios para evitar la fuga constante de profesionales a otras comunidades", ha sentenciado el delegado del Gobierno.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado al Ministerio de Sanidad por la situación de las facultades de Medicina en Andalucía, donde se ofertan este curso 1.312 plazas en las ocho centros --uno por provincia-- y donde las listas de espera en algunos de ellos multiplica por hasta 24, como es el caso de la Universidad de Huelva, donde la oferta es de 65 plazas de nuevo ingreso pero hay una lista de espera de 1.610 estudiantes aspirantes.

En declaraciones a los medios en Huelva, Antonio Sanz ha reclamado al Ministerio que "le dedique minutos a resolver el problema de la falta de médicos". Desde Andalucía, "hemos dispuesto facultades --aludiendo tanto a las públicas como a las privadas--, pero es imprescindible que haya más ofertas tanto de plazas de nuevo ingreso como de MIR. Esto se viene reclamando desde hace años y ni caso".

"No sé si hay una comunidad autónoma con facultades de Medicina en todas las provincias. Hace unos años no era así", ha recordado el vicepresidente primero y consejero. La insuficiencia de la oferta en Medicina, motivada, entre múltiples causas, por las dificultades para encontrar plazas formativas en los hospitales, da lugar a que la nota de corte para el acceso al grado sea una de las más altas de Andalucía y de España --por encima de un 13 sobre un 14 de puntuación--. La cuestión se complica porque la formación de un médico (desde el grado al MIR) se prolonga más de una década, por lo que el retraso en las decisiones da lugar a efectos negativos que se prolongan en el tiempo.

En el caso de Málaga, son 185 las plazas para primero y la lista de espera suma 1.778 aspirantes; en el caso de Jaén (UJA), son 65 las plazas y 1.610 los estudiantes en lista de espera; en Sevilla (US), la oferta es de 352 plazas y son 1.421 los que aspiran todavía a lograr una; en Almería (UAL), son 69 plazas y 1.047 los que están en lista de espera y en Córdoba (UCO), 140 plazas y 1.459 en lista de espera, según los datos recabados por Europa Press en las universidades públicas. Cádiz y Granada no han ofrecido datos sobre las listas de espera. Cádiz (UCA) cuenta con 154 plazas y Granada (UGR), con 278 matriculados en primer curso.

Una de las vías que usan los estudiantes que no logran entrar en las facultades de Medicina es la de cursar un grado superior sanitario de Formación Profesional. No obstante, por esta vía, la puntuación máxima que se puede obtener es de 10. Para obtener los cuatro puntos restantes hasta llegar a 14 el estudiante debe presentarse a la fase de admisión de la PAU. La última oportunidad que tienen los estudiantes que cursaron la PAU este pasado junio es el 8 de octubre, día en el que se producirá la última adjudicación de plazas de nuevo ingreso.