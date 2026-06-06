El Gobierno responde a Sumar que las inversiones en Córdoba del Plise se definen al redactar los proyectos

El Plise prevé inversiones rehabilitación o nueva construcción de comisarías de la Policía Nacional. En la imagen la Comisaría de Doctor Fleming, en Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Nación ha aclarado que las inversiones que se llevarán a cabo en la provincia de Córdoba en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) 2026-2034 "se definirán en el proceso de redacción y aprobación de los proyectos técnicos de ejecución".

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Gobierno de España al portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quien preguntó, también por escrito, "¿qué inversiones concretas, desglosadas por anualidades, proyectos, localidades e importes, tiene previsto ejecutar el Gobierno en la provincia de Córdoba en el marco del Plise 2026-2034, y cuáles son los plazos previstos para su ejecución?".

Ante esto, el Gobierno central ha explicado que "los proyectos que se incluyen en el Plise II Extraordinario 2026-2034, por un importe total de 900 millones de euros, son propuestas de actuaciones destinadas a la rehabilitación o nueva construcción de infraestructuras, que han sido priorizadas por la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), la Dirección General de la Policía (DGP) y la propia Secretaría de Estado de Seguridad (SES)".

Por otra parte, el Ejecutivo central ha indicado en su respuesta que, "al igual que la fase anterior desarrollada entre 2019-2025, el Plise II Extraordinario tiene un carácter dinámico, es decir, las actuaciones previstas están sometidas a posibles cambios de situaciones contractuales, producto de subidas de precios derivadas de la actual situación geopolítica, o situaciones sobrevenidas de dificultades no previstas inicialmente".

Por lo tanto, según ha argumentado el Gobierno de España, "la priorización, condiciones, viabilidad e importes de las actuaciones se definirán en el proceso de redacción y aprobación de los proyectos técnicos de ejecución".

Junto a ello, el Gobierno de la Nación ha recordado que en la provincia de Córdoba se han realizado diferentes actuaciones en los últimos años. Así, "en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) 2019-2025, en la ciudad de Córdoba se ha finalizado la reforma de la Unidad de Documentación de Policía Nacional y se está ejecutando la construcción de una nueva comisaría de Distrito Este de la Policía Nacional".

Además, "se han realizado inversiones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluyen reformas en profundidad de numerosos cuarteles" de la Guardia Civil, "para mejorar la eficiencia energética, entre los que se encuentran los de Carcabuey, con una inversión de 651.250 euros, y de Rute, con una inversión de 553.212 euros".

Por último, el Gobierno central ha señala que, "desde 2019, también se han mejorado sustancialmente las dotaciones presupuestarias ordinarias del capítulo 6, inversiones reales, de las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para la construcción de nuevas infraestructuras y reformas. Dentro de estos planes, en el año 2022 se entregó un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Puente Genil".