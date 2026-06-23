El Gobierno resuelve 1.029 millones para financiar al 100% los daños por las borrascas en 361 municipios andaluces

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en comisión. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este martes de que el Ejecutivo ha resuelto ya 1.029 millones de euros para financiar al 100% los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Unas ayudas que han sido aprobadas para 361 municipios andaluces y que reflejan "el compromiso del Gobierno de España de estar al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía cuando se producen situaciones excepcionales, movilizando todos los recursos necesarios para acelerar la recuperación económica y social de las zonas afectadas", ha indicado.

Según ha informado en una nota la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, durante la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno celebrada en Antequera, que ha reunido a los ocho subdelegados para analizar la ejecución de las principales políticas y actuaciones del Ejecutivo en la comunidad autónoma, Fernández ha destacado que "estas ayudas forman parte del amplio dispositivo desplegado por el Gobierno de España para acelerar la recuperación de los territorios afectados por los fenómenos meteorológicos adversos y reforzar su capacidad de respuesta ante futuros episodios similares".

De este modo, el representante del Ejecutivo ha explicado que las ayudas destinadas a las entidades locales permiten financiar "íntegramente" tanto la reparación de infraestructuras dañadas como la ejecución de actuaciones preventivas orientadas a incrementar la resiliencia de los municipios frente a futuras situaciones de emergencia.

En este sentido, ha afirmado que "el Gobierno de España ya ha destinado 1.029 millones de euros para más de 360 municipios andaluces afectados por las borrascas". Por tanto, "son recursos que permiten reponer los daños sufridos, pero también ejecutar proyectos que ayuden a prevenir o mitigar las consecuencias de futuros episodios meteorológicos adversos", ha señalado.

Actualmente, 565 entidades locales andaluzas pueden acogerse a esta línea de ayudas, lo que representa alrededor del 72% de los municipios de la comunidad. No obstante, el delegado ha precisado que el número de beneficiarios seguirá aumentando conforme se tramiten nuevas solicitudes y que 44 municipios incorporados recientemente disponen de plazo hasta el próximo 2 de julio para presentar sus proyectos.

Además, el delegado del Gobierno ha añadido que el Boletín Oficial del Estado publica este martes la apertura del plazo para solicitar las ayudas previstas en la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, que permitirán sufragar hasta el 50% de los daños ocasionados a los municipios no incluidos en el anexo VI del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

1.081 MILLONES PARA AGRICULTURA Y GANADERÍA

Del mismo modo, Fernández también ha destacado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo para apoyar al sector agrario andaluz, "uno de los más afectados por los temporales". Así, ha informado que "hasta la fecha, el Gobierno de España ha abonado 1.081 millones de euros en ayudas directas a 98.049 agricultores y ganaderos andaluces, que han recibido los fondos mediante ingreso directo en sus cuentas corrientes tras la correspondiente tramitación administrativa", ha indicado.

Al hilo, en Antequera, estas ayudas alcanzan los 8,5 millones y benefician a 562 agricultores, mientras que el conjunto de la comarca ha recibido cerca de 38,9 millones para paliar las consecuencias de los daños sufridos.

Asimismo, Fernández ha subrayado que estas medidas "se complementan con otras destinadas a trabajadores autónomos, empresas y personas afectadas por desalojos o ceses de actividad, con el objetivo de favorecer la recuperación económica y social de las zonas damnificadas".

Durante la reunión también se ha analizado el grado de ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Andalucía. En este sentido, según los datos expuestos por el delegado, "cerca de 9.000 millones han llegado ya a la comunidad autónoma, beneficiando a más de 235.000 particulares, pymes, empresas, autónomos y administraciones públicas".

De este importe, la administración autonómica gestiona directamente 4.431 millones de euros, si bien hasta la fecha ha resuelto aproximadamente el 51% de estos recursos. En este sentido, Fernández ha destacado la importancia de "continuar acelerando la ejecución de los fondos para que las inversiones lleguen cuanto antes al tejido productivo y a la ciudadanía, contribuyendo a la modernización económica y social de Andalucía".