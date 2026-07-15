El Gobierno tacha de "absolutamente intolerable" que Bendodo "lance barbaridades" sobre los efectivos contra incendios

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, conversa con un efectivo de la UME desplazado al incendio de Los Gallardos (Almería). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado de "absolutamente intolerable" que Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, "se atreva a lanzar barbaridades y faltar a la verdad sobre los medios del Gobierno de España destinados a la extinción de incendios", en alusión a los efectivos de los que dispone el Ejecutivo central contra los incendios.

En declaraciones remitidas a los medios, las palabras del 'popular' "se desmontan con las numerosas intervenciones que han requerido de la colaboración de medios estatales y, de forma muy significativa, con los que han intervenido en el trágico incendio de Los Gallardos, donde se han puesto a disposición de la comunidad desde el primer momento todos los medios requeridos por la dirección de la emergencia", es decir, por la Junta de Andalucía.

En este último caso, los efectivos fueron 981 efectivos de cuatro ministerios (Defensa con la UME y los operadores de los medios aéreos de extinción; Transición Ecológica con los medios de extinción tanto aéreos como las brigadas forestales; Interior con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil y Política Territorial con el personal de la Subdelegación del Gobierno en Almería y la Delegación del Gobierno).

La UME fue movilizada a los diez minutos de ser requerida, con 220 efectivos y 70 vehículos sobre el terreno de todas las capacidades solicitadas, trabajando hasta el momento en el que la propia Junta ha decidido que no era necesaria su presencia. "Esta colaboración y cobertura de medios del Gobierno de España ha sido reconocida y agradecida por el propio presidente de la Junta de Andalucía en cada una de sus declaraciones públicas", ha remarcado Fernández.

"Insisto --ha añadido-- en lo desafortunadas, oportunistas e irresponsables palabras de Bendodo, que no sólo quedan completamente desmontadas por la realidad, sino que, además, chocan frontalmente con el propio presidente andaluz ha manifestado en todo momento". El Gobierno recuerda que las comunidades ostentan la competencia en materia forestal y en prevención y extinción de incendios forestales, por lo que deben adecuar sus respectivos dispositivos y adoptar las medidas necesarias.

El dispositivo estatal es de apoyo a las comunidades y se compone de una flota aérea propia que se encuentra distribuida por todo el territorio nacional. Son de cobertura nacional, es decir, no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios. Para la campaña de verano de 2026, Transición Ecológica dispone de un dispositivo reforzado compuesto por 56 medios aéreos, diez Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), cuatro Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP).

A este despliegue estacional se suma el contingente permanente que ha estado operativo durante el invierno, con once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis. Además, el Gobierno de España pone a disposición de la extinción de los incendios, cuando la comunidad lo requiere, la Unidad Militar de Emergencias con cinco batallones de Intervención, 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención con quince vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperada.

A lo que se suman los despliegues operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (GC y PN) cuando se produce un incendio que obligue a confinar o desalojar poblaciones afectadas por el avance del fuego. En paralelo, están en ejecución 61 millones de euros del Plan de Recuperación a la mejora de infraestructuras en las diez bases BRIF, lo que permitirá optimizar las instalaciones y condiciones laborales del personal de extinción.