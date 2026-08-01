El Gobierno transfiere a los ayuntamientos andaluces 7,4 millones para programas contra la violencia de género

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SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la distribución entre los municipios andaluces de 7.435.152 euros correspondientes a las partidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinadas a los ayuntamientos, cuyo fin es el desarrollo de programas dirigidos a erradicar la violencia machista.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, con estos fondos, los ayuntamientos deberán desarrollar programas de lucha contra la violencia de género en el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, que incluyan medidas de sensibilización y prevención en violencia de género en cualquiera de sus formas.

De esta manera, los programas abordarán la mejora de la respuesta institucional frente a la violencia de género a través de la coordinación y el trabajo en red; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de las personas menores de edad; impulso a la formación y capacitación de los distintos agentes y operadores implicados en la protección, atención y asistencia a víctimas.

Igualmente, propiciará un seguimiento estadístico de la evolución y dimensión de la violencia machista en sus múltiples formas; así como recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones respecto a sus actuaciones y papel en la erradicación de la violencia de género, entre otros.

En este sentido, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que "si se compara la cantidad concedida a los ayuntamientos en 2026 con la de 2018, cuando comenzó a dar sus pasos el Pacto de Estado, estamos hablando de un incremento superior al 68 por ciento".

A estas cantidades se suman otras transferencias a la comunidad para financiar políticas impulsadas en los últimos años, como el Plan Corresponsables, dotado con 23,3 millones para 2026, y programas de igualdad, "que elevan a 57,13 millones las cantidades concedidas a Andalucía hasta ahora".