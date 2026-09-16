El Gobierno ve un "sinsentido" que Vox tenga competencias en Andalucía de unidades de valoración de violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios con motivo del comité de crisis celebrado en Sevilla para analizar los asesinatos machistas en lo que llevamos de 2026. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "sinsentido" que Vox tenga las competencias sobre las unidades de valoración forense, que son las que valoran el riesgo de que una mujer sea víctima de violencia de género. "Me parece un sinsentido que una competencia como las unidades de valoración forense se deje en manos de un partido negacionista. Es incoherente de raíz, no se sostiene", ha remarcado la ministra en una atención a medios con motivo de la reunión del comité de crisis del Ministerio en Sevilla para analizar los datos de mujeres asesinadas a manos de sus maridos, parejas o ex parejas, especialmente en Andalucía, con 10 mujeres asesinadas en lo que va de año, seis de ellas en Málaga.

Redondo ha reconocido que "sorprende que las unidades de valoración, que son un dispositivo de acuerdo, pacto y consenso, estén hoy en Andalucía en manos nada más y nada menos que de un partido negacionista de la violencia de la género". "Es una incoherencia que debilita el eslabón de la cadena. Nos preocupa".

Este asunto es uno de los que la ministra quería abordar con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que se le solicitó en junio una reunión para analizar "en profundidad" los datos de Andalucía. "Lamentablemente, no recibimos respuesta. Estamos en Sevilla hasta las tres y media que cogeremos un AVE. Así que estamos a su entera disposición porque nos preocupa el valor de la vida de las mujeres en Andalucía".

La ministra de Igualdad ha recordado que las unidades de valoración "se pueden sufragar con los fondos del Pacto de Estado", por lo que el Gobierno ha reafirmado su "disposición para ayudar, colaborar, cooperar y seguir avanzando y reforzando todos los eslabones de la cadena, que es muy amplia y que, lamentablemente Vox, está boicoteando".