Montero afea a Moreno que "no ha contestado" a una carta de la ministra de Igualdad para "atajar" la violencia machista

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "ni siquiera ha contestado a la carta que la ministra de Igualdad", Ana Redondo, "le envió hace más de un mes para atajar" una "violencia estructural" como la de género.

Así lo ha denunciado la dirigente socialista andaluza en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la reunión que el Comité de Crisis impulsado por el Gobierno en relación a la violencia de género se celebra este miércoles, 16 de septiembre, en Sevilla.

María Jesús Montero ha subrayado que "Andalucía concentra el 30% de los crímenes machistas que se producen en España", y en esta comunidad se contabilizan "diez mujeres asesinadas en lo que va de año". "Es un horror insoportable, de ahí la importancia de que el Gobierno de España reúna a su Comité de Crisis sobre violencia de género hoy (este miércoles) en nuestra comunidad", ha agregado la líder del PSOE-A.

"Proteger a las mujeres, y a sus hijos e hijas, debe ser una prioridad para todos los gobiernos, también para Moreno Bonilla, que en su giro hacia el negacionismo de ultraderecha pone en riesgo la seguridad de las víctimas y las medidas necesarias para ayudarlas", ha comentado también la secretaria general del PSOE-A.

En ese punto, Montero ha afeado que el presidente andaluz y del PP-A "ni siquiera ha contestado a la carta que la ministra de Igualdad le envió hace más de un mes para atajar esta violencia estructural". "Un desprecio injustificable frente a una lacra que acaba con tantas vidas", ha sentenciado María Jesús Montero al comentar esa falta de respuesta del presidente de la Junta.