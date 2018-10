Gran presencia institucional en la concentración sindical en Sevilla con motivo de los paros por el 8 de marzo

Publicado 08/03/2018 14:41:26 CET

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un amplia representación institucional ha participado este jueves 8 de marzo en la concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT en la Plaza Nueva de Sevilla con motivo de la jornada de paros convocados por el Día Internacional de la Mujer.

Así, junto a las secretarias generales de UGT y CCOO Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, se han concentrado a las puertas del ayuntamiento hispalense la presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto a buena parte del Gobierno andaluz, así como el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, la secretaria general del PP-A, Loles López, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, o el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

De este modo, Carmen Castilla ha asegurado que "hoy empieza el cambio efectivo y real", porque "las mujeres decimos al unísono basta ya", y "no solo lo haremos por nosotras, sino por nuestras abuelas y madres que vivieron sin reconocimiento y sin dinero". Pero, sobre todo, "tenemos un responsabilidad con las mujeres que vendrán", porque "tenemos que dejar un mundo más igualitario y libre", manifiesta.

"Gracias a las mujeres y hombres periodistas que habéis ido a la huelga para apoyar esta lucha que empieza hoy", y también "gracias a todas esas mujeres que en las empresas y administraciones públicas luchan por sus compañeras", afirma Castilla, que advierte "a todos esos delincuentes que están acosando sexualmente a las mujeres por simplemente ser mujeres que tengan cuidadito", y dice a las mujeres que "no están solas". "No puede haber más mujeres muertas a manos de machistas asesinos", para lo que exige "un pacto contundente contra la violencia de género".

Además, Castilla ha agradecido su labor al movimiento feminista y asegura que "queda mucho". En este sentido, explica que las mujeres "tienen que trabajar 54 días más al año para cobrar lo mismo que un hombre con el mismo empleo y la misma categoría profesional". Por ello, insiste en que las mujeres "quieren igualdad de oportunidades, tener puestos directivos y liderar".

También ha mostrado su gratitud a los partidos políticos porque "hay concienciación" y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a su equipo de Gobierno por la modificación de la Ley de Igualdad.

Por último, Castilla ha apuntado que "entre la brecha salarial, la brecha de las pensiones y las incapacidades permanentes les roban a las mujeres 44.000 millones de euros al año", un extremo que "debería solucionarse", y dice que "la precariedad tiene cara de mujer". Finalmente se pregunta "cómo es posible que el 82% de puestos directivos y cargos intermedios sean ocupados por hombres".

"UN DÍA HISTÓRICO QUE YA NO TIENE VUELTA ATRÁS"

La secretaria general de CCOO Andalucía ha expresado su agradecimiento "a todas las mujeres que todos los días, en las empresas, en la sociedad, en las instituciones, en los partidos, en todos y cada uno de los espacios, están peleando día a día por la igualdad", al tiempo que ha afirmado que "este día histórico es gracias al esfuerzo de todas las mujeres".

"Un día histórico que ya no tiene vuelta atrás", porque las mujeres "no lo vamos a permitir y queremos que en ese camino nos acompañéis los hombres". "Queremos una sociedad con justicia social, que tiene que ir de la mano de la justicia de género", añade, toda vez que afirma que seguirán peleando por una sociedad que "sea inclusiva, respetuosa, igualitaria", ya que "no queremos una organización de la sociedad estructurada en términos machistas y patriarcales", en la que "nos sigan haciendo invisibles".

Además, López asegura que no quieren un mundo del trabajo que "imponga brecha salarial injusta" como "tampoco queremos reformas laborales y leyes injustas que perpetúen la división sexual del trabajo, que mantengan la estructura patriarcal y machista sacando siempre ventajas competitivas". "Queremos un mundo justo y con derecho, donde el potencial que tienen todas y cada una de las generaciones contribuya, hombres y mujeres en igualdad, porque esto no va de competencias sino de enriquecer a la sociedad, de hacerla más igualitaria y productiva".

Por último, avisa a administraciones, gobiernos y empresas que "ya no valen las excusas, que hoy empezamos a construir un mundo igualitario, y que a partir de hoy van a ser todos los días 8 de marzo". "A partir de hoy vamos a construir igualdad y solidaridad compartiendo con la lucha feminista una lucha por la igualdad y por una sociedad inclusiva; eso es lo que queremos aportar desde el movimiento sindical y de clase".

SUSANA DÍAZ: ESTE 8 DE MARZO ES UN "PUNTO DE INFLEXIÓN"

Igualmente, tras el acto, la presidenta de la Junta de Andalucía se ha felicitado por el hecho de que "la inmensa mayoría de la sociedad haya hecho suya" este 8 de marzo la reivindicación en la calle para que la igualdad entre hombres y mujeres "sea una realidad" y se ha mostrado convencida de que este movimiento "ya no hay quien lo pare" y de que este 8 de marzo será un "punto de inflexión" para lograr un objetivo que no llegará "en un día, ni dos ni tres, pero que estoy convencida de que vamos a alcanzar".

Por su parte, la secretaria general del PP-A se ha mostrado convencida de que en la lucha por la igualdad real "no caben ideologías", sino que tenemos que sumar todos y caminar de la mano sindicatos, instituciones, partidos políticos y la sociedad en general, toda vez que ha manifestado que hoy es un día tanto de reconocimiento de todas aquellas mujeres que con su trabajo y su lucha y, a veces de manera silenciosa, han conseguido grandes retos en busca de esa igualdad real, como de reivindicación, porque se ha recorrido un largo camino pero aún "quedan muchos retos por alcanzar".