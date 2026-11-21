Cartel de 'Mecano Inimitable'. - ALZHEIMER CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el próximo 2 de diciembre, a partir de las 20,00 horas, el espectáculo musical y solidario 'Mecano Inimitable', una iniciativa organizada a beneficio de la Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demencias de Córdoba (Alzheimer Córdoba) y patrocinada por Sadeco, que propone un recorrido por los grandes éxitos de la mítica banda del pop español combinado con humor e imitaciones.

Según informa el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en su web, consultada por Europa Press, 'Mecano Inimitable' combina "música en directo, imitaciones, humor y sorpresas en un viaje emocionante por tres décadas de grandes canciones". Así pues, se trata de "un homenaje a la época dorada de los 80 y 90, pensado para quienes aman el universo de Mecano y para quienes disfrutan reconociendo voces y estilos de los artistas que marcaron una generación", como Tino Casal, Sabina, Bisbal, Orozco, Marc Anthony o Antonio Vega, entre otros.

El elenco del espectáculo lo componen Chely Capitán, la reina del humor y voz de Ana Torroja, y Nacho Lozano, el imitador de 100 cantantes, todo ello bajo la dirección musical del pianista Nico Barrena.

El show alterna momentos de nostalgia y emoción con un ritmo ágil, teatral y muy divertido. Un tributo a grandes momentos de la música de 90 minutos "diferente a lo que se ha visto en cualquier escenario", ya que es "cercano, sorprendente y diseñado para que el público cante, recuerde y se ría de principio a fin".

Así las cosas, 'Mecano Inimitable' llega con el objetivo de ofrecer al público cordobés una noche para cantar, reír y recordar, pero trasciende el ámbito del ocio al destinarse su recaudación íntegramente a respaldar la labor asistencial que Alzheimer Córdoba desarrolla con las personas afectadas por esta enfermedad y otras demencias, así como con sus familiares y cuidadores.

Desde la asociación han agradecido de manera especial el patrocinio de Sadeco y la implicación del Consistorio cordobés a través del IMAE, así como la colaboración de los artistas y entidades que hacen posible la celebración de este proyecto benéfico en el principal espacio escénico de la ciudad.

Las localidades para asistir al espectáculo ya se encuentran a la venta tanto en las taquillas del Gran Teatro como a través de la página web del IMAE ('teatrocordoba.es'), con un precio de 18 euros en butaca y de 16 euros en el resto del aforo. Asimismo, para aquellas personas que deseen colaborar con la causa pero no puedan acudir al recinto, la organización ha habilitado una 'Fila Cero' mediante aportaciones en la cuenta ES30 2095 4408 50 9154835765.