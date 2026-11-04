El Gran Teatro y el Teatro Góngora de Córdoba celebrarán la Navidad con 17 espectáculos

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, en la presentación de la programación de Navidad. - IMAE

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro y el Teatro Góngora de Córdoba acogerán desde el 4 de diciembre al 4 de enero de 2027 un total de 17 espectáculos de teatro, zarzuela, circo, ballet, sinfónico y diferentes géneros musicales, "pensados para que las artes escénicas estén presentes en los planes de todos los cordobeses y de las personas que vengan a visitar nuestra ciudad en estas fechas tan entrañables".

Así lo ha señalado la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, detallando que el día 4 de diciembre en el Teatro Góngora, la Compañía Atalaya, presentará la famosa obra del teatro del absurdo 'El Rey se muere', de Eugène Ionesco. Berenguer representa a toda la humanidad en una situación crepuscular apocalíptica, donde el tiempo en que el hombre se hizo rey de la Tierra ha pasado porque él mismo la ha llevado a la destrucción.

Para los más nostálgicos y fans de un grupo referencia de la historia de la música en español, el sábado 5 de diciembre en el Gran Teatro estará 'Querida Amaya..., de Mocedades a El Consorcio', un homenaje a Amaya Uranga, fundadora y alma de Mocedades y El Consorcio, actualmente ya retirada de los escenarios.

'Así Canta Jerez en Navidad' celebrará su 15º aniversario el 9 de diciembre en el Gran Teatro, consolidándose como un espectáculo que recoge la esencia más pura y arraigada de las fiestas navideñas en Jerez de la Frontera, donde el flamenco se convierte en el vehículo principal de celebración, tradición y encuentro.

Los amantes de la zarzuela volverán al Gran Teatro el 11, a disfrutar de 'La Gran Vía', de Federico Chueca y Joaquín Valverde (libreto de Felipe Pérez González), de mano de la Compañía Sevillana de Zarzuela y la Orquesta Sinfónica y Coro titular de la Compañía Sevillana de Zarzuela.

Un elenco de grandes rostros queridos por el público como Cristina Medina y Santiago Molero, entre otros, dan vida a la famosa comedia escrita por el dramaturgo romano Publio Terencio Africano en el siglo II a. C, 'Los hermanos', el sábado 12 de diciembre en el Gran Teatro. La obra plantea un debate atemporal sobre la educación: ¿es mejor un modelo estricto y severo o uno liberal y abierto?

Como todos los meses, el día 13, el Teatro Góngora se abrirá para recibir al público del ciclo Butaca Familiar. Su cita será con 'Comienza el espectáculo' de la Compañía Los Hermanos Moreno. Un espectáculo peculiar y divertido de circo-teatro con música en directo, que saldrá adelante gracias a la complicidad del público.

El 17 de diciembre de 2026, el Gran Teatro acogerá un destacado programa de música clásica dentro del concierto 'Promesa de Esperanza'. La velada comenzará con la 'Rapsodia para contralto, op. 53' de Johannes Brahms y continuará con la 'sinfonía-cantata Lobgesang op. 52 (Himno de Alabanza') de Felix Mendelssohn, obra concebida para conmemorar los cuatrocientos años de la imprenta de Gutenberg como una oda a la luz frente a la oscuridad.

El concierto contará con la participación de los solistas Sydney Mancasola (soprano), Adèle Charvet (mezzo) y Luigi Morassi (tenor), junto al Coro de Ópera y la Orquesta de Córdoba, todos ellos bajo la dirección de Salvador Vázquez.

LA TRINI, 30 AÑOS

La cordobesa Trinidad Montero, La Trini, celebrará sus 30 años de carrera con su espectáculo 'Indómita', un proyecto artístico y escénico con una mirada femenina, contemporánea y libre, tomando como punto de partida la música tradicional andaluza --copla, saeta y folklore profundo-- para proyectarla hacia el presente y el mundo. La cita será el 18 de diciembre en el Teatro Góngora.

Para cerrar el año teatral directamente desde el West End de Londres, llega la ganadora de tres premios Olivier 2025, incluido el de Mejor Espectáculo, 'Gigante', de Mark Rosenblatt. Y si esto fuera poco para acudir al Gran Teatro el próximo 19 de diciembre, el aclamado por crítica y público José María Pou encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las Brujas', que vio cómo unas polémicas declaraciones suyas inflamaron a la prensa, repercutiendo en su reputación, con consecuencias imprevisibles.

Ese mismo día en el Teatro Góngora se podrá disfrutar de 'Choral Rock' un espectáculo que pretende acercar al público algunos de los temas más célebres de los diferentes estilos de la música popular urbana, a través de más de hora y media de música de grandes obras de artistas como Bob Dylan, Pink Floyd, The Beatles, Scorpions o Queen, todas ellas en una mezcla de arreglos para solistas, coro y grupo, de la mano del Coro Brouwer y el grupo Dirección Prohibida.

GALA LÍRICA DE NAVIDAD

El 22 de diciembre de 2026, el Teatro Góngora acogerá a las 20,00 horas la Gala Lírica de Navidad, un concierto que fusiona la emoción de los villancicos tradicionales con el esplendor del repertorio lírico. Protagonizada por la soprano Mariola Cantarero junto a la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Salvador Vázquez, la cita ofrecerá una celebración navideña llena de belleza, sensibilidad y virtuosismo.

El mismo día en el Gran Teatro acogerá el concierto de La Banda Sabinera, una formación compuesta por Antonio García de Diego, Mara Barros, Jaime Asúa, Laura Gómez Palma y Paco Beneyto, músicos que acompañaron fielmente a Joaquín Sabina hasta su despedida de los escenarios en 2025. Este espectáculo propone un emotivo recorrido por los grandes éxitos y el universo musical del cantautor de la mano de quienes compartieron trayectoria y escenario junto a él durante años.

Para los días navideños dos grandes citas musicales para disfrutar del talento joven: Paco Montalvo, 10º Aniversario Alma de violín flamenco y el Concierto Sinfónico Orquesta Fundación Barenboim-Said. El día 28 de diciembre, el violinista cordobés presentará su gira internacional conmemorativa de su disco de oro 'Alma del violín flamenco', marcando un reencuentro especialmente significativo al regresar al Gran Teatro de Córdoba, escenario de su primera presentación.

La Orquesta Fundación Barenboim-Said, integrada por jóvenes intérpretes, bajo la batuta del director ruso Maxim Emelyanychev, una de las figuras más destacadas de su generación en el panorama internacional, celebra con este concierto su debut en Córdoba. El repertorio del concierto estará dedicado a cuatro grandes sinfónicas rusas.

AÑO 2027

Para dar la bienvenida al nuevo año 2027, el Gran Teatro acogerá los días 1 y 2 de enero el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Córdoba. Bajo la dirección del maestro Gianluca Martinenghi y con la participación de la destacada soprano Natalia Labourdette, el programa ofrecerá un cuidado recorrido musical que combinará el repertorio lírico y de zarzuela español con célebres valses, polkas y piezas emblemáticas del panorama internacional.

El arranque del nuevo año traerá al Teatro Góngora una destacada propuesta pensada para el público infantil y familiar. El 2 de enero será el estreno absoluto el musical 'Descubriendo a Maky Popping', un espectáculo de cine interpretado por Macarena Gómez junto al Joven Ballet de Córdoba, bajo la dirección musical de Pablo Salinas y con coreografía de Nuria García.

Por su parte, la danza clásica tendrá su espacio protagonista el 4 de enero de 2027 en el Gran Teatro con la llegada de 'El Cascanueces', a cargo del prestigioso Ballet Clásico Internacional, galardonado con cuatro premios nacionales al mejor espectáculo de danza.

Las entradas están disponibles en 'teatrocordoba.es', y en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual (a excepción del día 2 de enero en Teatro Góngora y 4 de enero en Gran Teatro, que se pondrán próximamente).