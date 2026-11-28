La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Granada, Pilar Caracuel y el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación Provincial de Granada Antonio Díaz. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Granada, Pilar Caracuel y el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación Provincial de Granada Antonio Díaz han participado en la firma del convenio de colaboración entre el Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031 y las ocho asociaciones de desarrollo rural de la provincia, un acuerdo "que permitirá extender la candidatura europea al conjunto del territorio y promover nuevas iniciativas culturales desde los propios municipios".

Carazo ha destacado la importancia de este acuerdo "para avanzar hacia una Capitalidad Cultural compartida, en la que los pueblos y las comarcas tengan un papel protagonista". "Granada 2031 es un proyecto de toda la provincia. Queremos que los 174 municipios se sientan parte de esta candidatura, que encuentren en ella una oportunidad para mostrar su identidad, su talento y su capacidad para generar cultura. La Capitalidad Extendida nos permite llevar la cultura a cada rincón de nuestro territorio y, sobre todo, hacer que la ciudadanía sea protagonista de este gran proyecto colectivo", ha detallado el Consistorio granadino en una nota.

Al hilo, la alcaldesa ha valorado la capacidad de las asociaciones de desarrollo rural "para conectar a los agentes sociales y culturales de cada comarca y convertir las propuestas de sus vecinos en iniciativas concretas".

"La candidatura de Granada 2031 aspira a construir un proyecto europeo desde la participación, la diversidad y la cooperación. No queremos que la cultura se concentre únicamente en las grandes ciudades o en los espacios habituales de programación", ha añadido, mientras que ha asegurado que quieren "escuchar a nuestros pueblos, apoyar a sus creadores, recuperar su memoria y sus tradiciones y abrir nuevas oportunidades para que el talento que existe en toda la provincia pueda crecer y proyectarse hacia Europa".

Por su parte, el diputado de la Delegación de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación Provincial de Granada Antonio Díaz, ha valorado la colaboración entre instituciones y entidades del territorio "para consolidar una candidatura que represente a toda la provincia".

"Este convenio supone un paso muy importante para que los municipios, especialmente los del medio rural, tengan una participación activa en Granada 2031. Nuestros pueblos atesoran un patrimonio, unas tradiciones, una creatividad y un talento que deben formar parte de este proyecto europeo. La cultura es también una herramienta de cohesión territorial, de igualdad de oportunidades y de desarrollo para nuestros municipios", ha agregado.

Asimismo, el convenio contempla el desarrollo de actividades culturales, educativas y de participación ciudadana, con especial atención a la infancia y la juventud y al intercambio entre generaciones.

Entre sus objetivos se encuentran la recuperación de oficios, tradiciones y memorias locales, el impulso de la creación contemporánea y la conexión de los agentes culturales rurales con redes nacionales y europeas.

En suma, las ocho asociaciones de desarrollo rural firmantes representan a más de 800 colectivos públicos y privados y cuentan con un profundo conocimiento de las necesidades, los recursos y las oportunidades de sus respectivas comarcas. Su labor "permitirá identificar iniciativas locales, conectar a los agentes implicados y acompañar el desarrollo de proyectos culturales con el apoyo técnico e institucional del Consorcio".

Las entidades corresponden a los ocho Grupos de Desarrollo Rural de la provincia, en concreto, Alpujarra-Sierra Nevada de Granada, Altiplano de Granada, Arco Noreste de la Vega de Granada, Comarca de Guadix, Los Montes de Granada, Poniente Granadino, Valle de Lecrín-Temple-Costa y Vega-Sierra Elvira.

Con esta firma, Granada 2031 refuerza su compromiso de "construir una candidatura en la que los 174 municipios tengan voz, capacidad de iniciativa y oportunidades para compartir su riqueza cultural", en una apuesta por una Granada "que se proyecta hacia Europa desde la diversidad de sus territorios y que entiende la cultura como motor de participación, cohesión y desarrollo para toda la provincia".