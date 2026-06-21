Granada 2031 lleva a todos los barrios un "ambicioso programa" de participación ciudadana

Encuentro de trabajo en el que participaron representantes de los distintos distritos de la ciudad y asociaciones vecinales. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un "ambicioso programa" de acción cultural en los distritos que permitirá acercar los objetivos y valores de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 a todos los barrios de la capital, dando un "protagonismo esencial" a los vecinos.

Como primer paso para su desarrollo, el pasado martes tuvo lugar un encuentro de trabajo en el que participaron representantes de los distintos distritos de la ciudad y asociaciones vecinales, una reunión que permitió presentar en detalle la iniciativa y abrir un espacio de diálogo para que cada territorio pueda contribuir activamente a definir las actividades y propuestas que mejor respondan a las necesidades, singularidades y potencialidades de cada barrio, según ha concretado el Consistorio granadino en una nota.

Durante la reunión, los asistentes conocieron las principales líneas de actuación del programa, impulsado conjuntamente por la Concejalía de Participación Ciudadana y el Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031, así como las fórmulas de colaboración previstas para garantizar que la ciudadanía participe desde el inicio en el diseño y desarrollo de las acciones culturales.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que "este proyecto viene a concretar y hacer visible sobre el territorio una de las grandes fortalezas de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. Queremos que los barrios sean protagonistas de este camino y que cada vecino sienta que forma parte de un proyecto común que trasciende lo local para conectarnos con Europa".

Saavedra ha señalado que "la reciente reunión mantenida con los representantes de los distritos y con las asociaciones vecinales ha sido especialmente enriquecedora porque nos ha permitido explicar el proyecto, escuchar propuestas y comenzar a construir de manera conjunta una programación adaptada a la realidad de cada barrio. Granada 2031 será una candidatura más fuerte cuanto mayor sea la implicación de la ciudadanía".

Asimismo, el edil ha subrayado que "la cultura debe ser una herramienta de cohesión social, participación democrática e inclusión, y precisamente esos son los principios que inspiran esta iniciativa. Queremos que la candidatura llegue a todos los rincones de la ciudad y que cada distrito encuentre en ella una oportunidad para mostrar su identidad, fortalecer su tejido social y abrir nuevas vías de participación cultural".

En concreto, el programa tiene como principales objetivos acercar el contenido de Granada 2031 a toda la ciudadanía, fomentar una participación activa en la vida cultural, reforzar la conexión entre las políticas municipales y los valores europeos y fortalecer el vínculo de los granadinos con la dimensión internacional de la candidatura.

Así, la propuesta parte de la convicción de que la cultura constituye una herramienta esencial para mejorar el bienestar colectivo, impulsar la cohesión comunitaria y favorecer la inclusión social. Bajo esta filosofía, las actividades que se desarrollen en los distintos distritos estarán vinculadas a cuatro grandes ejes temáticos, en concreto, cultura, naturaleza y sostenibilidad; inclusión y diversidad; democracia y memoria; y creatividad y espacio urbano.

Entre las iniciativas previstas destacan las Semanas de las Culturas de Europa, con actividades dedicadas a la artesanía, la gastronomía y las tradiciones de distintos países; espectáculos de artes escénicas en plazas y parques; encuentros literarios con autores europeos vinculados a Granada; conciertos y actividades de músicas del mundo desarrolladas junto a las comunidades internacionales residentes en la ciudad; e intervenciones artísticas en espacios públicos impulsadas por creadores, colectivos culturales y estudiantes.

Además, la programación estará dirigida a públicos de todas las edades, desde la infancia hasta las personas mayores, "incorporando propuestas intergeneracionales y actividades específicas para colectivos con necesidades especiales, garantizando la accesibilidad y eliminando barreras para el acceso a la cultura".

En suma, el programa se desarrollará entre septiembre y noviembre de 2026 y constituye "una de las iniciativas más relevantes" para extender la candidatura Granada 2031 al conjunto de la ciudadanía, "reforzando una visión de ciudad basada en la participación, la convivencia, la creatividad y los valores europeos".

Con esta acción, Granada "continúa consolidando una candidatura que aspira a convertir la cultura en una herramienta de transformación social y desarrollo urbano, haciendo de cada barrio un espacio activo de encuentro, creación y construcción colectiva del futuro cultural europeo de la ciudad", según ha considerado la Administración local.