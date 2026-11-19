La candidatura a la Capitalidad Cultural Europea en 2031 suma la moda como expresión cultural y escaparate de su identidad gracias a la la exposición en el Palacio de los Córdova de 'Heritage, Fashion & The Art of Time in Granada'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea en 2031 suma la moda como expresión cultural y escaparate de su identidad gracias a la la exposición en el Palacio de los Córdova de 'Heritage, Fashion & The Art of Time in Granada', proyecto concebido por la diseñadora granadina Pilar Dalbat que reivindica la moda como una de las grandes manifestaciones de la cultura y una herramienta para reinterpretar el legado histórico desde una mirada actual.

La iniciativa, con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, y con la participación del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, propone un recorrido por la evolución de la creación a través de distintas generaciones de diseñadores y de su relación con la arquitectura, los oficios artesanales y la identidad de los territorios.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado la importancia de incorporar la moda a la programación cultural de la ciudad y de reconocer el trabajo de los diseñadores que, desde su talento y creatividad, contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural.

"La moda es cultura y forma parte de nuestra identidad. Es una disciplina artística que combina creatividad, conocimiento, diseño y tradición, y que tiene la capacidad de interpretar nuestro tiempo sin perder de vista nuestras raíces. Granada cuenta con creadores de enorme talento, capaces de llevar el nombre de nuestra ciudad a nuevos escenarios y de convertir nuestra identidad en una fuente de inspiración", ha señalado la regidora.

Carazo ha destacado también que esta exposición conecta plenamente con la filosofía de Granada 2031, "una candidatura que entiende la cultura desde una perspectiva amplia, abierta y transversal, en la que tienen cabida todas las disciplinas creativas".

"Queremos que Granada proyecte al exterior toda la riqueza de su talento y de su capacidad creadora. La cultura está en nuestros monumentos, en nuestras artes escénicas, en la música, en la literatura, pero también en la moda, el diseño y los oficios que mantienen vivo nuestro legado. Propuestas como la de Pilar Dalbat demuestran que nuestro patrimonio puede seguir inspirando nuevas formas de creación y generar oportunidades para nuestros profesionales y para toda la ciudad", ha añadido.

Por su parte, la diseñadora Pilar Dalbat ha explicado que 'Heritage, Fashion & The Art of Time in Granada' nace de su vinculación personal y profesional con Granada y de su voluntad de establecer un diálogo entre la memoria y la contemporaneidad.

La creadora ha señalado que el patrimonio no debe entenderse como algo inmóvil, sino como un legado vivo que podemos reinterpretar y transformar a través de la creación. "Esta exposición pone en relación la historia de la moda, el trabajo artesanal y la arquitectura de Granada para demostrar que aquello que heredamos puede seguir generando belleza, conocimiento e inspiración para las nuevas generaciones", ha expuesto.

DIÁLOGO ENTRE GRANDES MAESTROS DE LA MODA

Uno de los principales atractivos de la exposición será el encuentro entre piezas históricas de grandes referentes internacionales y las creaciones del archivo de Pilar Dalbat. Gracias a la colaboración del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, el Salón de los Espejos acoge diseños de Cristóbal Balenciaga, Mariano Fortuny y Madrazo, Jean Patou, John Galliano y Paco Rabanne, entre ellos una capa de Balenciaga, un vestido Delphos de Fortuny, una chaqueta de Patou, una falda de Galliano y un vestido de Rabanne.

Estas piezas comparten espacio con diseños de la creadora granadina, estableciendo conexiones entre distintas épocas, lenguajes estéticos y formas de entender la moda. El recorrido se completa con referencias a la trayectoria de Pilar Dalbat y a los espacios patrimoniales en los que ha desarrollado algunos de sus proyectos, desde la Abadía del Sacromonte y el Palacio de Carlos V hasta escenarios internacionales como el Museo del Louvre o la Torre Eiffel.

La exposición propone además una reflexión sobre los vínculos entre arquitectura y moda, dos disciplinas que comparten una misma cultura del hacer, el conocimiento de los materiales, el dominio de las técnicas y el valor de los oficios artesanales. El artesonado de tradición mudéjar del Salón de Embajadores es uno de los elementos que permitirán establecer ese diálogo entre la construcción arquitectónica y la creación textil.

La elección del Palacio de los Córdova refuerza el sentido de la propuesta al integrar la propia arquitectura y la historia del edificio en el relato expositivo.

Con esta iniciativa, Granada amplía los espacios de encuentro entre distintas disciplinas artísticas y refuerza su apuesta por una cultura que conecta tradición e innovación, identidad y proyección internacional, una visión que forma parte del proyecto de Capital Europea de la Cultura 2031.