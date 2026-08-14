Granada acoge 81 rodajes en el primer semestre de 2026 y refuerza su proyección como escenario audiovisual

Rodaje de la película 'Lorca' de Fernando Franco - NIETE

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Granada continúa consolidando su posición como uno de los principales destinos audiovisuales del país. Durante el primer semestre de 2026, la Granada Film Office ha atendido un total de 81 rodajes y producciones audiovisuales, una cifra que refleja el intenso dinamismo del sector en la ciudad y la creciente capacidad de Granada para atraer proyectos nacionales e internacionales de muy diversa naturaleza.

Desde el Ayuntamiento valoran el hecho de que la actividad desarrollada entre los meses de enero y junio pone de manifiesto la extraordinaria versatilidad de Granada como escenario cinematográfico, acogiendo desde largometrajes y documentales hasta programas de televisión, cortometrajes, videoclips, campañas publicitarias, reportajes, producciones fotográficas y proyectos culturales.

"Granada está viviendo un momento extraordinario desde el punto de vista audiovisual. Nuestra ciudad ofrece un patrimonio único, una identidad cultural reconocible en todo el mundo y unos escenarios capaces de adaptarse a cualquier producción, lo que nos permite competir con grandes destinos nacionales e internacionales", ha destacado la concejala de Turismo, Elisa Campoy.

La edil ha señalado además que el cine se ha convertido en una herramienta estratégica para la promoción turística, cultural y económica de Granada. "Cada rodaje genera empleo, actividad económica y una importante proyección exterior, permitiendo que millones de personas descubran nuestra ciudad a través de la gran pantalla y de las producciones audiovisuales", expone.

La Granada Film Office, integrada en la Concejalía de Turismo, Comercio, Consumo y Salud, desempeña un papel fundamental como interlocutora entre las productoras y el Ayuntamiento, facilitando los trámites necesarios para el desarrollo de los rodajes y coordinando el trabajo con diferentes áreas municipales. Esta labor resulta especialmente importante en aquellas producciones que requieren ocupaciones de la vía pública, modificaciones temporales de espacios urbanos o una planificación logística compleja.

Uno de los momentos de mayor actividad se produjo durante el mes de abril, cuando la oficina atendió 22 producciones audiovisuales de diferentes formatos, entre ellas largometrajes, documentales, programas internacionales de televisión, videoclips, campañas publicitarias y sesiones fotográficas.

La dimensión internacional de Granada como destino de rodajes quedó especialmente patente durante el mes de mayo, cuando las producciones atendidas alcanzaron prácticamente una situación de equilibrio entre proyectos nacionales e internacionales, con un 52% de producciones españolas y un 48% procedentes del extranjero. Entre los países representados se encuentran Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Suecia.

Durante el semestre, Granada ha acogido además programas televisivos de distintos mercados internacionales, como el británico 'A Place in the Sun', el francés 'Los viajes de Julie' o un programa de viajes de la televisión alemana, junto a proyectos españoles como grabaciones para 'El Hormiguero', documentales, videoclips y campañas promocionales.

GRANDES PRODUCCIONES EN GRANADA

Entre los proyectos más destacados del semestre sobresale el largometraje 'El sastre del rey', la ópera prima del actor Pedro Casablanc como director, una producción que combina el drama familiar y el thriller político y que cuenta con la participación del reconocido actor estadounidense Alec Baldwin. La complejidad del proyecto exigió meses de preparación y una importante coordinación entre distintos servicios municipales para adaptar y transformar varios espacios de la ciudad.

Otro de los grandes proyectos cinematográficos del año es 'Anochece', dirigida por Fernando Franco y producida por Terraza Films. La película recrea los últimos días de Federico García Lorca en Granada y establece un profundo vínculo entre el cine y algunos de los espacios más emblemáticos del legado lorquiano, reforzando el papel de la ciudad como escenario de referencia para las producciones culturales.

Precisamente, la figura de Federico García Lorca ha protagonizado buena parte de la actividad desarrollada durante el semestre. La Granada Film Office ha coordinado diferentes proyectos relacionados con el poeta, entre ellos la serie documental 'Poetas y otros animales de Federico García Lorca', grabaciones en la Casa-Museo Huerta de San Vicente y un reportaje vinculado al 90 aniversario de su fallecimiento.

A estas iniciativas se suman documentales dedicados a figuras esenciales de la cultura granadina, como Ángel Ganivet o Manuel de Falla, consolidando una tendencia cada vez más evidente: la utilización del patrimonio histórico y cultural como uno de los principales recursos audiovisuales de la ciudad.

"Granada posee un patrimonio excepcional y una identidad cultural única. La industria audiovisual ha descubierto que nuestra ciudad no solo ofrece escenarios de enorme belleza, sino también historias, personajes y un legado cultural capaces de generar contenidos con una enorme proyección internacional", ha subrayado Elisa Campoy.

ESTRATEGIA PARA PROYECTAR GRANADA AL MUNDO DESDE EL CINE

La labor de la Granada Film Office no se limita únicamente a facilitar la llegada de nuevas producciones. También desarrolla iniciativas destinadas a promocionar la ciudad como destino cinematográfico, como la ruta 'Granada, destino de cine', organizada junto a Andalucía Film Commission durante la celebración de los V Premios Carmen. La actividad permitió recorrer algunos de los escenarios más representativos del cine y la televisión en Granada.

Producciones como 'Carlos', 'Rey Emperador', 'Caníbal', 'Wilde', 'Al sur de Granada', 'Heart Attack', 'Segundo Premio', 'The Walking Dead: Daryl Dixon' o 'La bola negra' forman parte de una filmografía que continúa creciendo y que contribuye a reforzar la imagen de Granada como una auténtica ciudad de cine.

Los 81 rodajes atendidos durante los seis primeros meses del año reflejan la intensidad de una actividad que combina grandes producciones cinematográficas con proyectos culturales, musicales, documentales, televisivos y publicitarios, confirmando el extraordinario potencial de Granada para seguir atrayendo nuevas oportunidades vinculadas a la industria audiovisual.

La Granada Film Office continuará desarrollando su labor de coordinación, promoción y captación de nuevos proyectos, utilizando el cine como una herramienta estratégica para proyectar internacionalmente el patrimonio, la cultura y la identidad de Granada.