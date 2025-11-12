Granada acoge un campeonato autonómico de baloncesto para jugadores en situación de discapacidad intelectual

La presentación de la decimosexta edición del Campeonato de Andalucía de Baloncesto Fanddi 2025 celebrado en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha presentado este miércoles el decimosexto Campeonato de Andalucía de Baloncesto Fanddi 2025, una cita deportiva que reunirá a jugadores con discapacidad intelectual de distintas provincias andaluzas y que "refuerza el compromiso de la ciudad con el deporte accesible y la inclusión real".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, en esta edición participarán quince clubes procedentes de cinco provincias andaluzas, con un total aproximado de 150 jugadores y técnicos, lo que convierte al campeonato en "una de las competiciones más representativas del calendario deportivo inclusivo autonómico".

En concreto, esta cita tendrá lugar los próximos días sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Pabellón Núñez Blanca de la capital granadina, donde se disputarán encuentros en diferentes niveles deportivos.

Además, para el correcto desarrollo del campeonato se habilitarán tres pistas de juego y se establecerá un horario continuado de competición, que abarcará desde el sábado de 9,00 a 21,00 horas hasta el domingo de 9,00 a 15,00 horas, lo que garantizará "el ritmo y la participación plena de todos los equipos".

Asimismo, la organización espera una "importante asistencia" tanto de deportistas como de acompañantes y público general, con el fin de convertir al pabellón en un punto de encuentro "en torno a la inclusión, la emoción del juego y la celebración colectiva del deporte".

Tal y como ha emitido la Administración local, con este campeonato, Granada consolida su posición como ciudad anfitriona de eventos deportivos de "alto valor social y educativo", y refuerza su compromiso con "un modelo de ciudad abierta, participativa y sensible a la diversidad".

Por su parte, Carazo ha destacado la importancia de que la ciudad sea sede de un campeonato que, además de su relevancia competitiva, tiene un "fuerte componente social", en un evento que demuestra que "el deporte es una herramienta transformadora que impulsa la igualdad de oportunidades, el trabajo en equipo y la superación personal". Al hilo, Iglesias ha añadido que la ciudad apuesta por un deporte que "construye comunidad y convivencia, y que reconoce y celebra la diversidad como valor".

En concreto, el evento está organizado por la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Fanddi), una entidad que trabaja "desde hace décadas" para normalizar y promover la participación de personas con discapacidad intelectual en la práctica deportiva, una labor que se centra en "garantizar el acceso al deporte en condiciones de equidad, favorecer la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y promover valores como la convivencia, el respeto, la empatía y el esfuerzo compartido".

De esta forma, la celebración del campeonato en Granada contribuye a visibilizar el talento y la capacidad de los deportistas, a través del ofrecimiento de un "espacio competitivo" que a su vez "fomenta el crecimiento personal y el sentimiento de pertenencia a la comunidad deportiva", mientras que fortalece un modelo de ciudad "comprometida con la igualdad real y el deporte como herramienta de inclusión".