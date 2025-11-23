Granada acoge el Festival Internacional de Cine de los Premios Lorca

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca continúa avanzando con un fin de semana lleno de actividad cinematográfica, encuentros con el público y estrenos muy esperados. Tras la inauguración, la jornada de este pasado sábado ha confirmado de nuevo la acogida del certamen, "con salas llenas y un ambiente que consolida una edición especialmente participativa y cercana al público2.

Según ha detallado la organización en una nota, la mañana del sábado y el domingo han comenzado en el Hotel Meliá con una sesión formativa impartida por las directoras de casting Natalia Ajero y Sofía Siveroni, una cita en la que jóvenes intérpretes trabajaron herramientas de interpretación ante la cámara y dinámicas propias de un proceso de selección profesional.

Paralelamente, los Cines Megarama han acogido una amplia muestra del talento audiovisual granadino, con cortos como 'Poker Face', 'El vídeo de clase', 'Don Elolio', 'Vaya cagada', 'Party not party' o 'Sin amueblar', junto a una cuidada selección de animación que ha reunido títulos variados como 'One-Way Cycle', 'Super Escolares 2','Últimamente Lorca','El corto de Rubén', 'Estela' o 'Mandalas Alfa'.

Estas sesiones han demostrado, según la entidad, "la vitalidad del cortometraje local y la calidad de las nuevas voces creativas". Asimismo, la tarde ha vivido "uno de sus momentos más señalados" con la presentación especial de 'La reina de España', la película de Fernando Trueba.

Junto a Jorge Sanz, uno de sus protagonistas, ha estado también Antonio Panizza, ganador del Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería por La niña de tus ojos y colaborador, 25 años después, en la continuación de aquella cinta. Su presencia ha aportado "un componente especialmente emotivo a una sesión que celebró la memoria del cine y el trabajo artesanal que sostiene a la industria", ha destacado.

La noche ha continuado con el estreno en festivales de La Bala, dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias, acompañado por Eloísa Vargas y Carlos Hipólito, y ha culminado con Vive dentro, que ha cerrado la jornada con un giro hacia el suspense y la presencia de su director, Mike Samper, y su equipo. Este domingo, el festival "sigue extendiendo su programación con propuestas que ponen nuevamente en valor el talento andaluz".

A mediodía, el público disfruta de una selección de cortometrajes procedentes de diversos puntos de la comunidad, así como de obras granadinas de carácter experimental que exploran nuevas narrativas y lenguajes.

Los Cines Megarama acogerán también dos largometrajes muy vinculados al territorio: 'Quién llorará por mí', dirigido por el lojeño Paco Izquierdo y rodado íntegramente en Granada, y 'La Casa de Bernarda Alba', filmada en Valderrubio por Marta Cora, que recupera el universo lorquiano desde una mirada contemporánea. La jornada concluirá con el documental '¿El agua es nuestra?', del granadino Óscar Berdullas, que analiza la gestión del agua y su impacto social y medioambiental.