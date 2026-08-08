Granada acoge el pase de la película 'Quien vio los templos caer' el día 12 tras un eclipse que atraviesa su relato

Cartel de 'Quien vio los templos caer' - QUIEN VIO LOS TEMPLOS CAER

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Cuevas del Sacromonte, en Granada, acogerá el próximo miércoles 12 de agosto a partir de las 22,00 horas la proyección de la premiada película de la granadina Lucía Selva 'Quien vio los templos caer', una docuficción atravesada por un eclipse solar como el que se va a poder contemplar ese mismo día. La cita se enmarca en la 23 Muestra Internacional de Cine al Aire Libre, conocida como Cine al Fresquito.

En 'Quién vio los templos caer', un misterioso eclipse se anuncia sobre Granada y queda unido a la leyenda que inicia y sostiene el relato: una premonición y una promesa asociada a la llegada del fin del mundo. Su presencia permite que la película habite en un territorio mágico, imprevisible y legendario, pero introduce también una pregunta que permanece abierta hasta su desenlace.

"Para mí, el eclipse siempre ha sido una pregunta dentro de la película, no una afirmación: ¿Cuánto dura esta oscuridad? ¿Es para siempre? ¿Volverá la luz? La idea de eclipsarse, de oscurecerse aunque la luz siga existiendo detrás, funciona también como una metáfora de nuestro presente", explica Lucía Selva.

La directora destaca además el carácter casi premonitorio de la coincidencia. Después de las dificultades que supuso conseguir las imágenes del eclipse que aparecen en la película, su primer largometraje amplía ahora su alcance y llega a nuevos espectadores precisamente el año en que un eclipse total vuelve a ser visible desde la península ibérica después de más de un siglo.

El 12 de agosto, la cinta se incorporará al catálogo de la plataforma Filmin, mientras en Granada regresa al espacio físico y simbólico del que nació.

EL REGRESO DE LA PELÍCULA A LAS CUEVAS DEL SACROMONTE

La elección del Museo Cuevas del Sacromonte no responde únicamente a su singularidad como espacio de exhibición. Las cuevas están profundamente vinculadas al paisaje, la memoria y la historia de la película y aparecen en ella como lugares de permanencia y resistencia frente a las transformaciones de Granada.

"Me hace muchísima ilusión que la película se proyecte en un lugar tan vinculado con su historia, tanto por las cuevas en sí como por lo que significan dentro de la película: un espacio de resistencia en la historia de Granada", señala Selva.

A medio camino entre el ensayo documental y la ficción, 'Quién vio los templos caer' reúne a Chorrojumo, figura mítica que lleva dos siglos vagando por Granada, y Anas, un joven marroquí que busca la casa de sus antepasados moriscos, de la que solo conserva una antigua llave.

Su recorrido por las ruinas de una ciudad en transformación se aleja de la imagen monumental y turística para invocar otra Granada: la de sus cuevas, sus cantes, sus voces y sus memorias, atravesada por la crisis de la vivienda, la gentrificación y la pérdida de identidad de sus barrios históricos.

CINE, MEMORIA Y APARICIONES

La proyección estará acompañada por una pieza audiovisual creada por Lucía Selva específicamente para las cuevas del museo. Concebida como homenaje al fotógrafo granadino Ángel L. Guerrero, recientemente fallecido, la instalación trabajará con su obra fotográfica y con imágenes del pasado y del presente de Granada mediante una proyección estroboscópica sobre las paredes irregulares de la cueva, donde aparecerán y desaparecerán como fantasmas de la ciudad. La pieza se sitúa entre el videoarte y el cine experimental.

La programación incluirá además La Santa (2019), cortometraje documental de 15 minutos realizado por Lucía Selva junto a su abuela. Concebida inicialmente como una película sobre la fe de su abuela, la obra terminó convirtiéndose en el retrato de toda una generación: sus espacios cotidianos, las relaciones entre amigas, la misa y una forma de vivir y relacionarse profundamente andaluza que se encuentra en proceso de desaparición. Una nueva vida después de su recorrido por festivales y salas

La sesión en el Sacromonte y el estreno online de 'Quien vio los templos caer' culminan una etapa iniciada en marzo de 2025 con su estreno mundial en CPH:DOX, uno de los principales festivales internacionales de cine documental, donde obtuvo la Mención Especial del Jurado en la sección NEXT:WAVE.

Desde entonces, la película ha pasado, entre otros, por el Festival Internacional de Cine de Shanghái, el Festival du nouveau cinéma de Montréal, DocsBarcelona y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde celebró su estreno nacional dentro de la sección Embrujo.

En noviembre de 2025 recibió el Premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Nacional de Rizoma y, durante la primavera de 2026, inició su exhibición comercial en salas españolas después de estrenarse en Granada.

Lucía Selva fue nominada al Premio ASECAN a la Dirección Novel de Cine y la película fue preseleccionada para el Premio Feroz Arrebato de No Ficción. 'Quién vio los templos caer' es una producción de Mubox Studio y 59 en Conserva. Con la colaboración de Film in Granada, Diputación y Ayuntamiento de Granada.