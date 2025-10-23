Granada activa dispositivo especial de Todos los Santos y Halloween con el foco puesto en evitar los actos vandálicos

Archivo - Persona disfrazada de Pesadilla antes de Navidad durante la noche de Halloween. Archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha el dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos y la celebración de Halloween, el cual prevé la participación de 922 agentes que pondrán especial énfasis en evitar los actos vandálicos tras los incidentes en el transporte público registrados años atrás.

El dispositivo, aprobado en la Junta Local de Seguridad presidida por la alcaldesa, Marifrán Carazo, se extenderá en sus dos fases hasta el próximo 9 de noviembre para garantizar la fluidez del tráfico en los accesos al cementerio y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

La concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, ha señalado que el objetivo es que los ciudadanos y los turistas "disfruten estos días de las celebraciones totalmente seguras y tranquilas", y ha solicitado la colaboración ciudadana.

En concreto, el dispositivo de Halloween comenzó el pasado 13 de octubre y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre con la participación de un total de 378 agentes --9 policías diarios en turnos de tarde y noche-- que prestarán especial atención al desarrollo del servicio público de transporte hasta su finalización en determinadas líneas que han sufrido "ataques incívicos" en años anteriores.

El servicio, que se podrá ampliar según las necesidades, estará coordinado por un intendente de guardia y un subinspector jefe de Sala con el fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de los autobuses.

Junto a esto, está previsto que este viernes dé comienzo el dispositivo policial especial por la festividad de Todos los Santos, que se prolongará hasta el domingo día 9 de noviembre con la participación de un total de 544 agentes, 16 policías diarios en turnos de mañana y tarde.

Estos agentes de Policía Local llevarán a cabo fundamentalmente tareas de regulación y control del tráfico en los accesos al cementerio. El despliegue previsto se completará con un refuerzo del voluntariado de Protección Civil con medios técnicos sanitarios y de intervención rápida.

REFUERZO DE LAS LÍNEAS 13 Y C35

El Ayuntamiento de Granada también ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos por el que se refuerza el servicio de transporte público con conexión al cementerio, se amplía el horario de apertura del camposanto y se intensifican las tareas de limpieza en los alrededores.

Así, se ha previsto un refuerzo del servicio habitual de las líneas 13 y C35. Desde el viernes 24 de octubre la frecuencia de paso de los vehículos de la línea 13 pasará de los 40 a los 20 minutos, reforzándose el servicio con un vehículo adicional. El jueves y viernes previos a la festividad se contará con tres vehículos adicionales.

El sábado 1 de noviembre, la frecuencia de paso será de entre 8 y 15 minutos gracias a cuatro vehículos adicionales mientras que el domingo día 2 se mantendrán tres vehículos de refuerzo para ofrecer una frecuencia de paso entre 11 y 15 minutos.

En cuanto a la línea C35, está prevista la reducción de su intervalo de paso habitual de treinta a quince minutos en los tramos horarios de 10,15 a 14,30 horas y de 16,45 a 18,30 horas durante los días 24, 25 y 26 de octubre, así como el fin de semana de celebración de los Santos.

Asimismo, se habilitarán dos paradas provisionales de autobús frente al acceso al cementerio granadino para facilitar la espera de los usuarios.

LIMPIEZA

El dispositivo especial se completará con refuerzo de limpieza del viernes 31 de octubre al lunes 1 de noviembre con el objetivo de que la ciudad no sufra por la suciedad derivada de la atención a la ciudad con motivo de la previsible masiva afluencia de personas en el centro por las celebraciones de Halloween y que contempla también actuaciones en los accesos al cementerio.

Así, según ha anunciado la concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, se ha previsto para el viernes y sábado un dispositivo integrado por más de 20 operarios diarios que actuarán en turno de mañana y noche reforzando la limpieza en el centro y zonas de ocio y que atenderán las posibles incidencias que puedan surgir durante la jornada.

Los servicios ordinarios que Inagra realiza en el entorno del cementerio pasarán a tener una frecuencia diaria en todo el Paseo de la Sabica a partir del viernes 31 de octubre, apoyados por operarios con soplahojas, barredora de calzada y motogol durante todas las jornadas para garantizar que los accesos al cementerio, especialmente el vial principal que llega desde la Alhambra, están en las mejores condiciones ante la visita prevista de miles de personas el Día de Todos los Santos.

Igualmente, ya se reforzado también la recogida del contenedor caja abierta que hay en las instalaciones del cementerio para el depósito de flores y coronas y de los contenedores de carga lateral de papel cartón y envases instalados en la puerta, manteniéndose durante unos días más pasada la festividad; al tiempo que un equipo de dos operarios con un camión plataforma trabaja desde estos días para la recogida de muebles y enseres incontrolados depositados en vía pública.

El concejal de Mantenimiento y Participación Ciudadana y responsable de Emucesa, Francisco Almohalla, ha anunciado el refuerzo para estos días de la plantilla del cementerio en los departamentos de atención a las familias, jardinería y limpieza con el objetivo de atender de la mejor forma posible a todas las personas que visiten las instalaciones.

Además, y para facilitar el acceso al camposanto, se permitirá también el acceso de vehículos con movilidad reducida hasta el 2 de noviembre de 09,00 a 11,00 horas.

Igualmente, se ha contemplado una ampliación del servicio de escaleristas, que funcionará en horario ininterrumpido de 11,00 a 18,00 horas y se permitirá también la instalación de puestos florales fuera de los locales que normalmente desempeñan esta tarea.

El 1 de noviembre (a las 11,00 y a las 12,00 horas) tendrá lugar un concierto denominado 'Música para el recuerdo' con música solemne y en directo repartida por diferentes puntos del cementerio; mientras que el día 2 se celebrará a las 11,00 horas la Misa de los Difuntas en memoria de los fallecidos y a cargo del Capellán del Cementerio.

Los días previos a la festividad se desarrollarán las XIV Jornadas sobre Duelo en colaboración con el Teléfono de la Esperanza, que contarán con la charla 'Duelo y muerte: Una mirada a través del arte' el lunes 28 de octubre a las 18,00 horas en el salón de actos del Edificio de la ONCE, una visita guiada y gratuita al cementerio de San José el martes 29 de octubre a las 11,00 horas y un docuforum a cargo del Grupo de Ayuda Mutua en Duelo el miércoles 30 de octubre a las 18,00 horas en la sede del Teléfono de la Esperanza.

El concejal también ha recordado que permanecerá abierto a las visitas el nuevo espacio del cementerio denominado 'El Jardín del Recuerdo', que cuenta con un nuevo sistema de inhumación de cenizas que consiste en la plantación de un árbol con capacidad para inhumar hasta 6 cenizas que permitirá a las familias que así lo deseen que las cenizas de sus seres queridos formen parte de la naturaleza, dando vida a un árbol que permanecerá en el tiempo para el recuerdo.