Granada y Aecoc firman un acuerdo para implantar un modelo de distribución urbana más eficiente y sostenible

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y de la directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena, en la firma del acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) que agrupa a más de 35.000 empresas, han firmado un protocolo de actuación para apoyar al consistorio en el desarrollo de un nuevo modelo de distribución urbana de mercancías más eficiente y sostenible.

La firma del acuerdo, celebrada en la ciudad, ha contado con la participación de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y de la directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena. Según ha indicado el Consistorio en una nota, ambas han destacado la importancia de una alianza que permitirá "implantar soluciones innovadoras para reorganizar la logística urbana en una ciudad con características muy específicas".

El trabajo que se realizará de manera coordinada entre el Ayuntamiento y Aecoc, contempla la elaboración de un estudio del estado actual de la distribución de mercancías en la ciudad, con especial atención a esas áreas calientes por volumen de distribución, así como áreas complejas por su difícil acceso.

Este estudio se realizará a partir de los datos aportados por AECOC, y datos de movilidad de vehículos de distribución. Una vez realizado este estudio, se desarrollará un modelo por zonas para mejorar la distribución urbana de mercancías y su convivencia en la ciudad.

Este modelo podrá incluir medidas como la adaptación de franjas horarias de reparto, digitalización de las plazas de carga y descarga, instalación de taquillas compartidas en puntos clave, habilitación de carriles de uso mixto, el fomento de vehículos eléctricos para acceder a zonas restringidas como el centro histórico. También podrá incluir el desarrollo de micro hubs de distribución.

Estas actuaciones están orientadas a mejorar lo que se conoce como "la última milla", es decir, el tramo final del recorrido que realizan las mercancías hasta llegar a su destino, ya sea un comercio o el domicilio de un consumidor. Se trata de una fase especialmente "delicada" en las ciudades, donde se concentra buena parte del tráfico, los costes logísticos y el impacto ambiental de las entregas.

Por su parte, Carazo ha valorado el acuerdo como "una herramienta fundamental para planificar con inteligencia la Granada del presente y del futuro", toda vez que ha destacado que la ciudad "es la cuarta capital andaluza por población y su área metropolitana sigue creciendo". "Este acuerdo nos permite actuar desde ya con soluciones que mejoren la movilidad, reduzcan la congestión y favorezcan tanto a vecinos como al tejido comercial de la ciudad", ha afirmado.

Por su parte, Tena ha remarcado que "el contexto urbano actual exige replantear la logística para que ciudades como Granada afronten con éxito los retos de movilidad y sostenibilidad", recordando que este modelo ya se está implantando con éxito en ciudades como Valladolid, Benidorm o Santa Cruz.

Como primer paso tras la firma del protocolo, se constituirá un grupo de trabajo técnico compuesto por representantes del Ayuntamiento y especialistas de Aecoc, que se encargará de identificar las necesidades logísticas específicas de la ciudad y planificar las fases del proyecto.

Con esta alianza, Granada se convierte en la décima ciudad española en adherirse al modelo de Smart Distribution desarrollado por Aecoc en colaboración con diferentes administraciones locales. Este modelo ya se ha aplicado en ciudades como Sevilla, Málaga, Zaragoza, Santiago o Fuengirola, y cuenta con el respaldo del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para promover la innovación logística.