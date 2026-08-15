Granada capital atiende 445 incidencias tras el seísmo y presta atención a los edificios, sin daños estructurales

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios de comunicación para informar de la repercusión del terremoto de magnitud 5 de este sábado que ha hecho temblar a la capital y su área metropolitana.- AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad Granada ha atendido hasta 445 incidencias, tras el seísmo de magnitud 5 con epicentro en el municipio de Alhendín que en la madrugada de este sábado ha sacudido especialmente a la capital y a su área metropolitana. La revisión del estado de los edificios es una de las prioridades de la acción del Consistorio, especialmente en el distrito Zaidín donde se siguen evaluando, si bien en principio ningún inmueble parece haber sufrido daños estructurales en la capital granadina, donde las incidencias actuales pendientes de resolución se sitúan en 86.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una atención a medios en la que ha subrayado que tras el fuerte temblor "estamos activados, coordinados y vigilando", punto en el que ha valorado que la ciudad tiene "experiencia suficiente" en una situación como esta y que, por tanto, desde que sucediera el terremoto pasada la una de la madrugada, se activó el plan local frente a seísmos.

Carazo, que ha intervenido ante los periodistas tras tener una reunión de coordinación en el marco del Consejo Asesor ante Emergencias presidido por el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que desde el primer momento tras el seísmo comenzó el trabajo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con emergencias y con el resto de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La activación del Plan de Actuación Local tiene carácter preventivo y de seguimiento, ya que no se tiene constancia de daños generalizados que comprometan de forma grave la seguridad de las personas, si bien se han detectado daños en elementos no estructurales que están siendo evaluados por los servicios técnicos municipales.

Según ha informado la regidora, los servicios de emergencia atendieron un total de 225 llamadas en la Policía Local y 220 en Bomberos, con 33 actuaciones directas de estos últimos y 86 incidencias pendientes de resolución. La gran mayoría de ellas se deben a grietas en viviendas, portales, escaleras y fachadas en calles y avenidas de toda la ciudad (entre ellas América, Dílar, Constitución, San Antón, Palencia o Andrés Segovia), así como desprendimientos de cascotes, cornisas, placas de fachada y elementos ornamentales.

Se han registrado también varios rescates de personas atrapadas en ascensores y puntualmente en alguna vivienda. También incidencias leves en la red de suministros, con roturas de tuberías, inundaciones y una fuga de gas en un edificio de Avenida Cádiz.

Por su parte, los Bomberos han movilizado recursos para atender más de un centenar de servicios en Granada y en los municipios del área metropolitana (Ogíjares, Armilla, La Zubia, Vegas del Genil, Huétor-Vega y Churriana de la Vega), con actuaciones igualmente de apertura de ascensores, revisión de fachadas, apertura de accesos e inspección técnica en distintos puntos.

Carazo ha insistido en que este terremoto ha sido "el más importante que ha ocurrido en los últimos años en la ciudad y en la provincia". "No se ha repetido un movimiento sísmico de esa envergadura desde el año 55", ha señalado para, a continuación, valorar que la coordinación, el trabajo conjunto y las medidas del plan de actuación contra seísmos han surtido efecto.

SIN DAÑOS PERSONALES Y ATENCIÓN A EDIFICIOS

La alcaldesa ha puesto en valor que no se hayan registrado daños personales y ha calificado como "escasos" los daños materiales. En cuanto a las afectaciones a edificios, ha dicho que si bien hay daños en estos, en principio, no afectarían a su estructura según se desprende de las primeras inspecciones --hasta 85 realizadas-- "salvo en edificios del distrito Zaidín, que se siguen revisando".

A este respecto también ha alertado sobre posibles desprendimientos desde los edificios y ha pedido precaución a los vecinos de la capital, a la vez que ha señalado que se están recibiendo muchas llamadas por grietas en los inmuebles. "Haremos una campaña en redes sociales, ya que tenemos que diferenciar las pequeñas grietas que no afectan a la estructuras del edificio y hay que ponerse en contacto con las aseguradoras de las viviendas para dar esas información", ha dicho Carazo, que ha puntualizado que los ciudadanos deben contactar con el Ayuntamiento si las grietas son más profundas.

Sobre esto último, la alcaldesa de la ciudad nazarí ha dicho que ya hay 16 arquitectos voluntarios activados por parte del Consistorio para realizar evaluaciones en inmuebles allá donde sea necesario.

Mairfrán Carazo ha hecho una llamada a la tranquilidad, a estar pendientes de la información oficial y a seguir las medidas de autoprotección que las fuentes oficiales transmiten en sus redes oficiales.

Preguntada por las incidencias en el distrito de Zaidín, al sur de la ciudad, la regidora ha concretado que "de forma puntual estamos revisando con técnicos de urbanismo y bomberos dos edificios".

Por otra parte, Carazo se ha felicitado por el hecho de que la Alhambra y el Generalife hayan confirmado que no ha habido daños en las estructuras históricas del conjunto monumental, mientras que ha asegurado que ha habido desprendimientos en algunas cornisas de iglesias.

"Por tanto, a pesar de que seguimos revisando, inspeccionando y atendiendo las incidencias que puedan surgir, la realidad es que no hemos sufrido daños personales, que es lo más importante, y que dentro de esos daños en edificios y materiales han tenido una incidencia menor, pero seguimos comprobando, haciendo esa evaluación, que es lo que corresponde", ha zanjado la alcaldesa.