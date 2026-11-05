Granada celebra los 25 años de magia del Hocus Pocus con una exposición que recorre la historia del festival

Inauguración en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada de la exposición conmemorativa del 25 aniversario del Festival Internacional Mágico Hocus Pocus. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada ha inaugurado este jueves en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada una exposición conmemorativa del 25 aniversario del Festival Internacional Mágico Hocus Pocus que recorre su cuarto de siglo de historia.

La exposición propone un recorrido visual, artístico y narrativo por las 25 ediciones del Hocus Pocus, estructurado en diferentes etapas que permiten comprender la evolución conceptual y artística del festival.

La primera parte recupera las ediciones dedicadas a los cinco sentidos y a los elementos clásicos, tierra, fuego, aire y agua, mostrando cómo la magia conecta con la percepción y la experiencia humana.

A continuación, el círculo, protagonista de la décima edición, actúa como transición simbólica hacia una nueva etapa centrada en las Bellas Artes. Entre las ediciones 11 y 18, el festival exploró el diálogo del ilusionismo con disciplinas como la música, la danza, la pintura, la literatura, la arquitectura, el teatro y el cine.

La exposición, que puede visitarse de forma gratuita en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada hasta el próximo 29 de noviembre, recoge también el periodo de conexión y reencuentro que marcó las ediciones 19 y 20, coincidiendo con la pandemia y la celebración del vigésimo aniversario.

La última etapa se adentra en los grandes efectos mágicos, desde las desapariciones y las transformaciones hasta la adivinación, la recomposición o el escapismo, entendidos como expresiones de los grandes anhelos humanos y de la capacidad de la magia para desafiar los límites de lo posible.

La muestra plantea así un relato que parte de los sentidos y la relación del ser humano con el mundo, continúa a través de las distintas manifestaciones artísticas y culmina en la ilusión como expresión de los sueños y deseos humanos.

APOYO INSTITUCIONAL

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que el certamen ha conseguido acercar el ilusionismo a miles de personas, convertir los espacios culturales y las calles en escenarios para la imaginación y hacer de la ciudad un punto de encuentro para artistas y espectadores de todo el mundo.

Carazo ha relacionado el aniversario del festival con el momento que vive Granada en su camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031. "Si durante 25 años el Hocus Pocus ha conseguido que Granada sea GranHada, hoy toda la ciudad comparte una nueva ilusión: trabajar unida para alcanzar la Capitalidad Cultural Europea", ha dicho.

Desde la Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián ha comenzado felicitando a la organización por su 25 aniversario. "Hemos querido participar en propuestas que ponen de relieve el valor social de la magia, como el espectáculo dirigido a las personas mayores que celebraremos en nuestro Auditorio o la Gala del Día de la Infancia, organizada por Hocus Pocus y Aldeas Infantiles, que tendremos el placer de acoger".

"Pero nos hace una especial ilusión que nuestros espacios formen parte de los escenarios del festival, porque los vemos llenarse de cultura, de talento y de un público que disfruta, se emociona y sale feliz de nuestra casa", ha agregado.

El director del festival, Miguel Puga, ha recordado los orígenes de aquella aventura que nació hace 25 años de un sueño, "llevar el ilusionismo a los teatros, las plazas y las calles de Granada. Un proyecto que ha crecido hasta convertirse en una cita cultural consolidada y reconocida internacionalmente.

Puga ha destacado que esta exposición permite mirar atrás, reconocer el camino recorrido y comprobar que, un cuarto de siglo después, el festival conserva intacta su capacidad de sorprender. Una edición que, además, nos tiene especialmente motivados ya que Granada aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura".