Granada celebra el 93 aniversario del voto femenino con la conferencia 'Dinámicas patriarcales de confrontación'

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada se ha unido a la celebración del 93 aniversario del voto femenino, que se celebró el pasado 3 de octubre y para ello, desde el Servicio de Igualdad y el Consejo Municipal de la Mujer se organizó la conferencia 'Dinámicas patriarcales de confrontación: Historia y referentes', a cargo de Emilia Barrio Rodríguez, profesora y doctora en Historia Contemporánea, que se celebró en el Centro Europeo de las Mujeres "Mariana Pineda".

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, Encarnación González, ha recordado que el camino hacia el voto femenino fue "difícil" en muchos países del mundo y supuso "una lucha hacia la igualdad". "En esta conquista destacan los nombres de muchas sufragistas como sería el caso de Clara Campoamor y está marcada por momentos históricos significativos como, en el caso de España, la segunda República", ha destacado en una nota.

El sufragio femenino durante la Segunda República española fue el resultado de los esfuerzos y el movimiento de las mujeres, que se remonta a mediados del siglo XIX. No fue hasta el 1 de octubre de 1931, cuando las mujeres obtuvieron ese derecho que las implicaba en las decisiones políticas del país y las emancipaba un poco más. Las mujeres acudieron a las urnas solo en dos ocasiones: el 2 de noviembre de 1933 y nuevamente en 1936 y este derecho supuso una ampliación cuantitativa de la adscripción de las mujeres a los partidos políticos y a los sindicatos.

Este aniversario "es más que una celebración, es un recordatorio del trabajo que queda por hacer", ha subrayado González para incidir en que "aunque se ha avanzado, aún existen desigualdades que se deben combatir". "La representación política de las mujeres sigue siendo insuficiente y las voces de muchas continúan siendo ignoradas", ha destacado, al tiempo que ha recalcado que "hay que seguir luchando por la equidad, no solo en las urnas, sino en todos los espacios de la vida pública y privada".

Al hilo de lo anterior, González ha explicado que "tenemos el deber de honrar a aquellas pioneras que nos precedieron". "A las mujeres que se alzaron contra la injusticia y que soñaron con un mundo donde todos tuviéramos la oportunidad de participar activamente en la construcción de la sociedad", ha recordado, toda vez que ha valorado que "su legado nos impulsa a seguir adelante".

La concejala ha invitado a todos los granadinos a comprometerse con esta causa. "A educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de ejercer su derecho al voto, a promover la participación activa de las mujeres en la política y a luchar contra la violencia de género y la discriminación", ha resaltado.

Según González, "tenemos el deber de garantizar que las futuras generaciones disfruten de los derechos que actualmente celebramos". "Recordemos que el voto es una herramienta poderosa para el cambio y la transformación", ha subrayado al tiempo que ha recordado que "votar es un derecho que actualmente no se cuestiona, pero durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo y además la dictadura supuso un retroceso en derechos de las mujeres, no solo en el ámbito político sino también en el social".