Granada celebra el Día Andaluz del Pueblo Gitano reivindicando su papel en la identidad cultural

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este viernes el Día Andaluz del Pueblo Gitano con un acto institucional que ha reunido a representantes del ámbito académico y de asociaciones gitanas de la ciudad para poner en valor la herencia, la historia y la aportación del pueblo gitano a la identidad cultural de Granada y de toda Andalucía.

Durante su intervención, la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, ha subrayado la "profunda huella" que el pueblo gitano ha dejado en nuestra tierra, destacando que "Granada es un crisol de culturas, en el que el pueblo gitano ocupa un lugar esencial".

En este sentido, ha recordado la definición que Federico García Lorca hace en su 'Romancero Gitano', donde describía al pueblo gitano como "lo más elevado y profundo", guardián del "alfabeto de la verdad andaluza y universal".

El acto ha contado también con la presencia de las instituciones más relevantes de la provincia, entre ellas la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada, así como la Universidad de Granada, y la Asociación de Mujeres Gitanas ROMI, a través de su presidenta, Loli Fernández.

La jornada también ha incluido la lectura del manifiesto a cargo del cantaor Pepe Luis Carmona.

Carazo ha puesto en valor la contribución del pueblo gitano al arte y, especialmente, al flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que "lleva en sus notas el dolor, la alegría y la pasión del alma gitana".

Asimismo, ha animado a la comunidad gitana a participar activamente en el proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, destacando que "sois una pieza clave en este motor creativo".

La conmemoración ha servido también para reivindicar la importancia de la diversidad y el compromiso de las instituciones con la erradicación de cualquier forma de discriminación o marginación, apostando por una sociedad más justa e inclusiva.

El Ayuntamiento ha recordado que fue en 1996 cuando el Parlamento de Andalucía reconoció oficialmente esta jornada para poner de relieve la influencia del pueblo gitano en la cultura andaluza.

El acto ha hecho referencia al himno 'Gelem, gelem', un canto profundo que conecta con la resiliencia de un pueblo marcado por la tenacidad y la búsqueda de un destino mejor.