El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha organizado una amplia programación de actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para reforzar la prevención, la sensibilización y la concienciación social frente a todas las formas de violencia machista.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres; una tarea que, según ha señalado, "no puede limitarse a una fecha concreta, sino que exige trabajo constante, recursos y actuaciones coordinadas durante todo el año".

Bajo el lema 'Las cosas por su nombre', la programación de este año pone especial énfasis en la violencia de género en los entornos digitales; una realidad que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.

Para abordarla, se desarrollará una campaña de sensibilización bajo el lema 'Las cosas por su nombre', dirigida especialmente a la población joven y difundida a través de las redes sociales con el propósito de ayudar a identificar conductas de control, acoso, humillación y otras formas de violencia que, en ocasiones, se normalizan o permanecen invisibles en las relaciones personales.

En este ámbito, el Ayuntamiento también ofrece una veintena de talleres extraordinarios en centros educativos bajo el título 'Desactiva la racha de la violencia machista', impartidos por la socióloga y experta en prevención de violencias machistas entre adolescentes Carmen Ruiz Repullo.

Estas sesiones permiten trabajar con el alumnado la identificación de las primeras señales de alerta, las relaciones de igualdad y el reconocimiento de las distintas formas de violencia que pueden producirse tanto en las aulas como en los espacios digitales.

La oferta formativa se completa con un curso online de 21 horas sobre violencia sexual en el ámbito digital abierto a la ciudadanía que abordará cuestiones como la influencia de las redes sociales en la construcción de identidades y relaciones de poder, las distintas expresiones del machismo y la misoginia en internet, la cosificación de las mujeres y los recursos disponibles para denunciar y hacer frente a estas situaciones.

Junto a las actuaciones de prevención, la programación contempla también medidas de acompañamiento y apoyo directo a las mujeres víctimas de violencia de género.

En este sentido, se desarrollará el taller 'Reconectando conmigo: Autoestima, calma y habilidades para el bienestar', impartido por María Dolores Amezcua, que se organizará en cuatro sesiones de dos horas para trabajar la autoestima, la gestión de la ansiedad, la comunicación asertiva y el fortalecimiento de habilidades personales que contribuyan a recuperar el bienestar y la autonomía.

METRO

Otra de las iniciativas destacadas será la ampliación de la Red de Espacios Seguros Libres de Agresiones Machistas con la incorporación del Metropolitano de Granada. Esta red, puesta en marcha por el Servicio de Igualdad en 2022 y que cuenta actualmente con 90 establecimientos adheridos, tiene como finalidad crear espacios en los que las mujeres puedan sentirse protegidas y recibir información y apoyo ante posibles situaciones de violencia.

Desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Granada se ha trabajado conjuntamente con Metro de Granada y Avanza en la implantación de un protocolo de actuación que afecta a todo el personal (personal de seguridad, de conducción, de inspección e información), organizando y facilitando una formación específica sobre violencia machista y sobre cómo proceder ante diversas situaciones.

Junto al diseño del protocolo y la formación que permite a las mujeres recurrir al personal del metro en todas sus instalaciones, desde el Consistorio se ha facilitado una señalética que informa en toda la red de Metro, estaciones y trenes, y que finalmente se concreta en un Punto Violeta ubicado en la Estación de Recogidas. La programación incluye, además, otras propuestas de sensibilización, participación y cultura.

ACTOS INSTITUCIONALES DEL 25 DE NOVIEMBRE

El martes 25 de noviembre tendrán lugar los actos institucionales en memoria de las víctimas de la violencia machista. La jornada comenzará a las 9,30 horas con 'Tu palabra leída', una lectura poética abierta a toda la ciudadanía que contará con la presencia de las integrantes del Consejo Municipal de la Mujer en recuerdo de las víctimas que tendrá lugar en la Sala de Talleres del Centro Federico García Lorca.

A las 11,00 horas partirá desde allí una comitiva cívica contra la violencia de género que recorrerá el camino hasta la Plaza del Humilladero, donde a las 12,00 horas se celebrará el acto institucional de homenaje en el monumento dedicado a la memoria de todas las mujeres y menores asesinados por violencia de género.

Durante este acto se dará lectura al manifiesto, se recordará a las víctimas de los últimos doce meses y se realizará una ofrenda floral.

La jornada contará también con la visibilización de las víctimas mediante soportes informativos y con la instalación, durante toda la mañana, de un Punto Violeta en la vía pública para facilitar información sobre los recursos disponibles y continuar difundiendo mensajes de prevención y sensibilización.