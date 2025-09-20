Granada contará con más de 2.500 nuevos árboles y de 12.000 arbustos, como parte del I Plan Municipal de Obras

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina, ha destacado este sábado el "ambicioso" proyecto de renaturalización de la ciudad que se enmarca dentro del I Plan Municipal de Obras 2024-2027, un plan integral que busca transformar los espacios urbanos en "entornos más verdes, sostenibles y amables para las familias y todos los ciudadanos".

Con una inversión específica de más de 1,6 millones de euros destinada exclusivamente a la "mejora" de los espacios verdes, el plan contempla 61 actuaciones en todos los distritos de la capital, que permitirán la plantación de 2.545 nuevos árboles y 12.327 arbustos, "consolidando la apuesta del Ayuntamiento por una Granada más humana, habitable, agradable, accesible, integradora, sostenible, verde y responsable con el medio ambiente", ha indicado en una nota.

Enrique Catalina ha recordado que estas actuaciones se suman a las plantaciones previstas en el I Plan Integral de Embellecimiento de Plazas, Parques y Jardines y al Plan de Adaptación al Cambio Climático, "reforzando el compromiso municipal con la mejora de la calidad ambiental y la creación de espacios urbanos más saludables".

El concejal de Urbanismo ha subrayado que el aumento de la masa arbórea es "un eje central del modelo de ciudad que este equipo de gobierno tiene para Granada, una prioridad ante el déficit actual de zonas verdes". "Desde todas las áreas del Ayuntamiento se contribuye a este objetivo, aportando recursos y medidas en la medida de sus posibilidades", ha señalado.

Catalina ha subrayado que esta política ambiental tiene "un impacto directo" en la mejora de la calidad del aire, la reducción de las islas de calor urbanas y la creación de espacios "de encuentro y esparcimiento para las familias", contribuyendo a "hacer de Granada una ciudad más habitable y sostenible".

"La transformación de nuestros barrios y avenidas con nuevos árboles y arbustos no es solo una cuestión estética: es una apuesta por un entorno más saludable, por la biodiversidad urbana y por un modelo de ciudad que mira al futuro, en el que todos los granadinos puedan disfrutar de espacios verdes accesibles y de calidad", ha concluido.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Granada destaca que "continúa reforzando su compromiso" de hacer de la ciudad "un lugar más verde, amable y habitable, consolidando la estrategia municipal de sostenibilidad urbana y protección del medio ambiente como pilares del desarrollo de la capital granadina".

MODELO DE CIUDAD "VERDE Y SOSTENIBLE"

Dentro del Plan Municipal de Obras 2024-2027, con una inversión global que supera los 40 millones de euros en más de 60 actuaciones, se está llevando a cabo un "ambicioso" programa de plantaciones que contempla nuevas plantaciones en ejecución o finalizadas, con 2.399 unidades nuevas de árboles, 12.327 unidades nuevas de arbustos.

Estas medidas ya se están materializando en las calles y espacios públicos de la ciudad, entre los que destacan las actuaciones finalizadas en calle Las Flores, donde Se han plantado 18 árboles en una vía que hasta ahora carecía de vegetación. En la calle Divina Pastora se han plantado 16 árboles y 64 arbustos, también inexistentes previamente, y en calle Tinajilla se han plantado cuatro árboles en un espacio sin vegetación.

Asimismo, en las actuaciones actualmente en ejecución o más relevantes, se incluyen: 47 árboles y 358 arbustos (actualmente inexistentes) en la calle Emperatriz Eugenia; 99 árboles (actualmente sin ningún árbol), en la calle Portón de Tejeiro; 73 jardineras y macetas en farolas (sin vegetación previa) en la calle San Antón. Además, en la avenida Cervantes se plantarán 16 árboles adicionales y en la tercera fase, antigua carretera de Málaga serán 30 árboles y 90 arbustos, mientras que en la calle Vicente Zarzo van 18 árboles nuevos y en la calle Santiago 18 árboles nuevos.

NUEVO "PULMÓN VERDE"

Entre las actuaciones más destacadas, el Gran Parque de las Familias, situado junto al Camino de las Vacas, "se consolida como el nuevo pulmón verde de la ciudad". En esta zona, que abarca los sectores SGEL-14 y SGEL-07, la plantación es especialmente significativa: SGEL-14: 678 árboles y 460 arbustos SGEL-07: 294 árboles y 198 arbustos.

Este parque representa "mucho más que un incremento de la masa arbórea" ya que "es un espacio pensado para las familias y para todos los granadinos, alineado con la visión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, de crear una ciudad más habitable, inclusiva y sostenible, donde los espacios verdes fomenten la convivencia, el bienestar y el contacto con la naturaleza".

Como ha señalado la alcaldesa en anteriores intervenciones, la transformación de este tipo de entornos urbanos es "clave" para que Granada sea "una ciudad para vivir, donde cada barrio tenga acceso a zonas de esparcimiento de calidad, con seguridad y con respeto al medio ambiente".

El Gran Parque de las Familias se proyecta como "un referente ambiental y social, integrando los criterios de sostenibilidad, biodiversidad urbana y confort ciudadano que guían el desarrollo del I Plan Municipal de Obras". Este espacio "permitirá reducir las islas de calor, mejorar la calidad del aire" y crear "un entorno saludable y accesible, reforzando la apuesta municipal por una Granada verde, responsable y centrada en las personas".

Además, en la Urbanización de Santa Adela se plantarán 45 árboles y 907 arbustos, "consolidando el crecimiento de la masa verde en diferentes distritos de la ciudad".