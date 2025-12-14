Granada contará con tres servidores de IA en iQuantum para el desarrollo de soluciones para la gestiíon urbana

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la firma de un convenio del Ayuntamiento de Granada con GPU Solutions, Nvidia y Lenovo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Granada dará un "paso decisivo" en su estrategia de innovación con la incorporación de tres servidores de inteligencia artificial (IA) que permitirán al centro demostrador de IA Urbana iQuantum desarrollar, probar y escalar soluciones avanzadas para la ciudad en materia de movilidad, seguridad, eficiencia energética o gestión de recursos.

Así lo ha detallado el Consistorio local en una nota, que especifica que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, tras la firma de un convenio suscrito por el Ayuntamiento de Granada, la empresa granadina GPU Solutions y dos de las empresas líderes en computación de inteligencia artificial, Nvidia y Lenovo, ha declarado que permitirá "reforzar la apuesta de Granada por convertirse en un referente nacional en innovación urbana, incorporando la última tecnología para la resolución de desafíos reales de la ciudad con soluciones basadas en IA".

En concreto, se trata de tres unidades Lenovo ThinkStation PGX basadas en el potente superchip Nvidia Grace Blackwell (GB10); una "infraestructura tecnológica de vanguardia". La singularidad de estos servidores radica en que dotarán a iQuantum de una capacidad única para ensayar y desplegar modelos de IA avanzada, pudiendo trabajar así con modelos de última generación --como los desarrollados por Meta, Google o DeepSeek-- de hasta 200.000 millones de parámetros, y hacerlo de forma local, segura y con posibilidad de escalar a centros de datos o servicios en la nube.

En este sentido, la regidora ha valorado que "en un contexto en el que las ciudades enfrentan retos cada vez más complejos, desde la movilidad sostenible hasta la eficiencia energética, la seguridad o la gestión de recursos, el desarrollo de soluciones basadas en IA requiere entornos reales, abiertos y conectados donde poder experimentar, validar y escalar tecnologías emergentes".

En este contexto, Carazo ha destacado el "decisivo papel" que tendrá iQuantum como plataforma urbana de innovación y pruebas capaz de reunir "a todos los actores clave" del territorio, pasando por administración pública, sector privado, universidades y ciudadanía. Al respecto, la primera edil ha remarcado que "mo hablamos de futuro; hablamos de soluciones que podrán aplicarse directamente en Granada".

GPU Solutions, empresa granadina y primera nube soberana de IA en España, pondrá sus servidores Nvidia a disposición de iQuantum para llevar los desarrollos a producción, "garantizando el cumplimiento normativo y la residencia de los datos en territorio nacional".

Así, gracias a esta colaboración público-privada, Granada se posicionará "como un referente nacional en el uso experimental de la IA para la transformación urbana", haciendo de iQuantum "un polo de atracción para startups, centros de investigación, administraciones y empresas tecnológicas interesadas en co-crear la ciudad del futuro".

Según la alcaldesa, "que una empresa local lidere un proyecto de este nivel demuestra el talento tecnológico que ya existe en Granada y esta colaboración público-privada ejemplifica cómo es posible avanzar de forma segura y con garantías".

De esta forma, Carazo ha apostillado que el centro demostrador iQuantum es mucho más que un edificio o una infraestructura singular, puesto que la ha considerado como la piedra angular de todo un proyecto de ciudad.

"Queremos que iQuantum se convierta en el corazón de la innovación urbana de Granada, un lugar donde se diseñen soluciones que mejoren la vida de la gente y hagan de la ciudad un lugar más inteligente y sostenible", ha declarado.

Con este anuncio, el proyecto iQuantum se consolida como "pieza clave del ecosistema eCity Granada, y como una apuesta decidida por hacer de la ciudad un laboratorio vivo de innovación digital, sostenible e inclusiva".