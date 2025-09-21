Granada se convierte en "epicentro" de la moda con el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Andalucía

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada se convertirá el viernes 26 de septiembre en "capital de la moda" con la celebración del Certamen Jóvenes Diseñadores de Andalucía; un evento organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) "que permitirá sacar a la luz las propuestas más innovadoras en materia de diseño de moda y ofrecer un espacio de visibilidad y profesionalización para los creadores emergentes, convirtiéndose en una plataforma clave para el lanzamiento de nuevos diseñadores nacional e internacionalmente".

Al respecto, en una nota, el concejal de Juventud, Fernando Parra, ha señalado que Granada es "una tierra de creatividad y talento, y la moda es también cultura y una magnífica forma de proyectar la imagen de nuestra ciudad hacia el mundo".

"El certamen ANDE Andalucía 2025 reafirma nuestro compromiso con quienes representan el futuro del sector cultural y creativo", ha dicho antes de hacer hincapié en eventos como este certamen, que "permiten demostrar la fuerza del tejido cultural y creativo de la ciudad en su camino hacia ser Capital Europea de la Cultura en 2031". "Granada avanza con paso firme hacia 2031, y lo hace apoyando a sus jóvenes talentos, abriendo espacios de participación y apostando por disciplinas tan diversas como la moda, la música, el arte o el diseño", ha afirmado.

La gala, que tendrá lugar el Auditorio del Parque de las Ciencias a partir de las 19,00 horas, reunirá los trabajos de un total de once creadores que presentarán unas colecciones "innovadoras, cargadas de experimentación, identidad personal y compromiso con la sostenibilidad".

Se trata de Karima El Kchakach Rouaz, que en 'Giger' propone una visión "futurista y alienígena" de la silueta humana, con "un lenguaje caótico, industrial y post-apocalíptico"; Carmen Gallardo y Ainara Navarro, que con 'Sempiterno' reinterpretan la esencia de las tribus del skate y el hip hop con un enfoque "actual, fusionando oversize y prendas mini e incorporando la tendencia del upcycling como motor creativo"; o Emma García García, que con 'The Childhood Playground' realiza una mirada "lúdica" a la moda inspirada en la infancia, que "combina siluetas oversize, estampados de juguetes y tejidos rescatados de mercadillos, reafirmando un compromiso con la sostenibilidad y la memoria emocional".

Junto a las de ellos también se verán las creaciones que conforman 'Invicta', la colección con la que Juan Andrés Fernández Beleño "transforma el dolor en arte bajo el manto de la historia propia de su madre"; las propuestas "llenas de fuerza y sensualidad "inspiradas en iconos como Madonna y Dua Lipa, con tejidos "ricos en detalles" y siluetas que "celebran la seguridad y el atrevimiento femenino" que Lucía Alaminos y Ángela Chica exploran en 'Women in the Moonlight'; además de 'Somnia', la reinterpretación que Leire Núñez Caballero realiza de "la fantasía oscura en clave contemporánea, poderosa y sensual".

David Hidalgo mostrará en 'Transformers' una colección experimental y atemporal que juega con la percepción, la primera impresión y la transformación de las prendas; mientras que Mónica Nievas conectará en 'Hominis' anatomía, biología y moda en una colección experimental donde los colores rojos, negro, rosa y morado "representan la dualidad entre perfección e imperfección del ser humano". Carmen Jiménez Caro cerrará la nómina de diseñadores con 'Jilin', "una colección fresca y rompedora, nacida de experiencias personales".

ANDE es una asociación que trabaja desde 1986 para impulsar el talento emergente en el sector de la moda, ofreciendo a jóvenes creadores la oportunidad de presentar sus colecciones en escenarios profesionales de prestigio.

Además de la pasarela, organiza charlas, conferencias y encuentros con profesionales del sector, reforzando así la formación de los participantes. El certamen ANDE Andalucía constituye una de las fases clasificatorias para acceder a la gran final nacional, que este año celebra su 39º edición y en la que competirán diseñadores de todas las comunidades autónomas.

Según ha puesto de manifiesto la presidenta y directora de la asociación, Laura Victoria Valencia, "la gala ANDE es mucho más que un evento; es un punto de encuentro para dar visibilidad a nuevas voces, para celebrar la creatividad, la pasión y el esfuerzo de quienes trabajan cada día por abrirse camino en el mundo de la moda, la cultura y el emprendimiento".

En este sentido, ha remarcado la "idoneidad" de Granada para acoger el evento andaluz. "No se me ocurre un lugar mejor que esta ciudad, con su energía vibrante y su carácter acogedor, para vivir esta experiencia única. Granada, con su historia, su magia y su proyección cultural, representa a la perfección nuestra vocación por unir tradición y futuro, talento y oportunidades".