Granada cuenta con 261.820 animales de compañía registrados, un 5,71 por ciento más que en 2024

Archivo - Gatos en un municipio de Granada - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada registra un total de 261.820 animales de compañía, lo que supone el 5,71 por ciento más que en 2024 cuando a final de año el dato era de 247.663. Asimismo, el número actual representa el 10,36 por ciento de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con más de 2,5 millones, según los datos facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press, actualizados a fecha de 5 de diciembre.

De esos 261.820 animales de compañía actualmente registrados en la provincia, 229,885 son perros. A los canes le siguen en número, aunque en mucha menor cantidad, los gatos, con 39.269, y los hurones, con 1.129, mientras que se registran 537 mascotas de otra índole.

Según los datos de la estadística de animales de compañía del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), el mayor número de animales domésticos por provincias lo concentra Málaga, con 552.679. Huelva es la que menos tiene, con 166.361. No se incluyen las mascotas de más de 15 años que no han sido dados de baja o que no consten como vacunados en los dos últimos años, en virtud de la normativa vigente en Andalucía.

En Sevilla hay a fecha de 5 de diciembre registrados 512.795 de los 2.526.132 del total andaluz, conforme a los datos recogidos por Europa Press, y en Cádiz, 370.021; en Córdoba, en 267.342; en Jaén, 200.181; y en Almería, 194.933. Granada es la quinta provincia según esta estadística de la RAIA en el último tramo del año.

Por otra parte, de los más de 2,5 millones de perros en Andalucía, 69.375 son de las razas catalogadas potencialmente peligrosas (PPP) como son las denominadas Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu o Doberman.

MENOS PERROS PELIGROSOS

En Granada, a fecha de 5 de diciembre hay 7.751 PPP mientras que en 2024 había registrados 8.240. En 2023 eran 8.090 por lo que, tras un repunte, el año apunta a que se cerrará con menos.

La inscripción de los animales en el RAIA constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El RAIA incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.