Archivo - Encendido del alumbrado navideño en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este miércoles que el encendido del alumbrado navideño será el próximo 2 de diciembre, en la línea de lo que viene haciendo en los últimos años el Ayuntamiento para que la ciudad tenga ambiente navideño durante el puente festivo.

La regidora ha hecho este anuncio a través de sus redes sociales, afirmando que ya se están ultimando todos los detalles para este momento tan esperado, que tendrá su acto central a las 19,30 horas en Puerta Real.

Carazo ha invitado así a los granadinos, especialmente a los más pequeños, a compartir este momento tan especial para "empezar a encender nuestra Navidad".

El puente de diciembre es uno de los periodos más destacados del calendario festivo en España y un periodo fuerte para el turismo y la hostelería de Granada. Este mes se caracteriza por dos celebraciones: el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.

Tanto el 6 de diciembre como el 8 de diciembre son festivos nacionales. No obstante, este año el Día de la Inmaculada Concepción cae en domingo y, aunque se trata de un festivo no sustituible, algunas comunidades han optado por trasladar la festividad al lunes, entre ellas Andalucía.