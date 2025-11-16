Granada estrena su protocolo de protección del patrimonio cultural en un simulacro en la Real Chancillería

Labores del Servicio de Bomberos y el Grupo de Rescate en Entornos Patrimonales (Greps), en un simulacro de emergencia, evacuación y salvaguarda del patrimonio artístico y cultural en la fachada del Palacio de la Real Chancillería de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha llevado a cabo este domingo, en coincidencia con la celebración del Día Mundial del Patrimonio, un simulacro de actuación de emergencia, evacuación y salvaguarda del patrimonio artístico y cultural en la fachada del Palacio de la Real Chancillería, en la Plaza de Santa Ana, a través del Servicio de Bomberos y el Grupo de Rescate en Entornos Patrimoniales (Greps).

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la actividad, que se ha desarrollado entre las 11,00 y las 13,00 horas, tiene como objetivo "mejorar la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional ante situaciones de riesgo que puedan comprometer bienes artísticos, arquitectónicos o documentales de alto valor histórico", tal y como ha explicado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo.

Al hilo, Agudo ha indicado que Granada es una ciudad con un "patrimonio histórico excepcional" y su responsabilidad es la de garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes "que forman parte de nuestra identidad cultural y que constituyen un singular activo de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031".

Por otra parte, la concejala ha remarcado que este simulacro demuestra la preparación del Cuerpo de Bomberos "ante escenarios que pueden llegar a ser de una alta complejidad".

En contexto, durante el simulacro se ha recreado un escenario en el que la estabilidad estructural del edificio se ve afectada por un incidente grave, como un incendio o un terremoto. Con la participación de miembros y colaboradores del Greps dotados con el equipamiento específico para intervenciones en patrimonio cultural, se han ejecutado diferentes tareas "como un apuntalamiento de urgencia para asegurar las vías de evacuación o la propia evacuación de varios objetos especialmente protegidos utilizando las fichas de salvaguarda facilitadas por los responsables del inmueble". Además, la actuación ha contemplado "la identificación, clasificación y embalaje en zona segura de todos esos objetos por parte de personal especializado", que ha vigilado también su depósito en un lugar custodiado hasta su traslado a un espacio adecuado.

Asimismo, ha apuntado que la coordinación con otros cuerpos de seguridad, equipos técnicos municipales y profesionales de la conservación resulta "esencial" para "actuar con rapidez y rigor ante una emergencia real", que además ha subrayado que este tipo de prácticas nos "permiten mejorar y afianzar protocolos que podrían ser decisivos para evitar daños irreparables".

Durante todo el desarrollo de la actividad se han respetado "estrictamente" las normas de prevención de riesgos laborales, al mantener las áreas de intervención "correctamente señalizadas para garantizar la protección y el tránsito seguro de los trabajadores y usuarios del edificio", sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.