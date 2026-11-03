Granada formaliza la entrega del Bid Book de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

Presentación del Bid Book de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 ha formalizado este martes la entrega al Ministerio de Cultura de la propuesta final, o Bid Book, que recoge la estrategia cultural y artística que desarrollará la ciudad para lograr este objetivo.

La entrega de este documento se enmarca en la fase final de este proceso de selección que culminará el próximo 3 de diciembre cuando se desvele la ciudad elegida. Tras pasar el primer corte, Granada compite con Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Todas ellas han debido completar y revisar su expediente de candidatura sobre la base del programa cultural ya presentado hace unos meses y teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas por el Comité de Expertos en el informe emitido el pasado abril.

En el caso de Granada, el Comité de Expertos pedía una mayor coherencia y simplificación del programa, el nombramiento de un director artístico con el perfil adecuado, una dimensión europea más sólida y concreta, compromisos financieros formalizados a nivel regional y un análisis más profundo de los riesgos de masificación en una ciudad con un alto componente turístico como es la capital granadina.

Tras la presentación del documento, la candidatura afronta tres fechas fundamentales: el 24 de noviembre el comité de expertos visitará Granada para conocer sobre el terreno el proyecto y comprobar su desarrollo. El 30 de noviembre la delegación granadina defenderá la candidatura en Madrid ante el jurado internacional y finalmente el 3 de diciembre se conocerá la decisión definitiva sobre la ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2031.

La entrega del Bid Book se ha escenificado este martes en un acto simbólico que ha congregado a una amplia representación institucional, social y cultural de Granada. Uno de los momentos más significativo ha sido la entrega simbólica del documento mediante una acción colectiva en la que representantes de distintas generaciones y realidades de Granada han ido incorporando las piezas que conformaban la portada del libro.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado durante el acto que Granada ya está avanzando en "los ejes que recoge este documento" y se está construyendo una estrategia "que va mucho más allá de una fecha y que debe servir para fortalecer nuestra vida cultural, abrir nuevas oportunidades y consolidar una ciudad más conectada con Europa de la mano de la cultura, la ciencia y conocimiento".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha trasladado su entusiasmo por una candidatura que "representa todo el corazón de Granada y que supone una gran oportunidad para toda Andalucía".

Del Pozo ha recordado que, aunque Granada no necesita ningún galardón para confirmar lo que ya es, "un auténtico tesoro de una riqueza artística, histórica y patrimonial absolutamente inigualable", sí que la Capitalidad supone "una gran oportunidad para que Granada pueda potenciarse, exponerse al mundo como lo que es: capital del arte, de la cultura".

Al acto también ha acudido el poeta granadino y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que es uno de los comisarios de Granada 2031 y ha enmarcado este proyecto en una "toma de conciencia de lo importante que es la cultura como una manera de definir Granada", destacando la importancia de que la ciencia y la tecnología miren al futuro siempre "de la mano de las humanidades".

BID BOOK

El Bid Book es el resultado de un amplio proceso de colaboración en el que han participado las instituciones que integran el Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031: el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ceuta y Melilla.

La elaboración del documento ha contado con la implicación de sus órganos de gobierno y dirección, del Comité Ejecutivo y de los equipos técnicos de las instituciones consorciadas.

Ha sido especialmente relevante la aportación del Comité Asesor del Programa Artístico y Cultural, cuyos integrantes han puesto al servicio de la candidatura su conocimiento y experiencia, además de facilitar relaciones y contactos institucionales fundamentales para enriquecer la propuesta junto a la participación ciudadana.

La candidatura se proyecta más allá de 2031 y plantea un legado que ya comienza a materializarse mediante nuevos proyectos culturales, iniciativas en los barrios y actuaciones que amplían las oportunidades de participación y creación.

El objetivo es consolidar una transformación duradera que alcance al conjunto de la ciudad, su provincia, el ámbito andaluz junto a Ceuta y Melilla.