Granada garantiza el suministro y la depuración de agua incluso ante apagones

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado la EDAR Los Vados - AYUNTAMIENTO

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha presentado este miércoles el refuerzo de su sistema hidráulico para garantizar uno de los servicios públicos más esenciales, el del abastecimiento de agua potable y la depuración con total normalidad incluso en caso de apagones o fallos de la red eléctrica.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Energía, la ciudad consolida así, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, un modelo pionero que combina autosuficiencia energética y respaldo operativo, asegurando que el ciclo integral del agua continúe funcionando en cualquier escenario. Durante una visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales Los Vados, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado el carácter estratégico de esta mejora para la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.

"Estamos protegiendo un servicio básico para la vida diaria de Granada. El agua no puede detenerse. Hoy podemos asegurar que, aunque se produzca un corte de luz, el suministro y la depuración seguirán funcionando con total normalidad", ha señalado. La empresa mixta Emasagra, participada por Hidralia, que es la responsable del servicio municipal del ciclo integral del agua, ya había alcanzado previamente la autosuficiencia energética en todas las fases del mismo: captación, potabilización, distribución, saneamiento y depuración, "produciendo con recursos propios toda la energía que consume el sistema".

Esta nueva fase refuerza esa independencia incorporando respaldo inmediato para la continuidad total del servicio. En este sentido, el director gerente de la empresa, Juan Carlos Torres, ha explicado que el objetivo es "garantizar que los centros críticos no se detengan en ningún momento", asegurando la continuidad de todos los procesos esenciales del sistema hidráulico de la ciudad".

En conjunto, la red dispone de 14 grupos electrógenos de alto rendimiento, que suman 5.461 KVA de potencia, diseñados para activarse automáticamente ante cualquier incidencia eléctrica y mantener operativas las instalaciones críticas. Las mejoras se han desplegado en los principales puntos estratégicos.

En la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Lancha del Genil se han instalado dos equipos de 275 KVA, con 550 KVA totales, para asegurar el tratamiento de agua potable. En la Ecofactoría Sur, al grupo existente de 400 KVA se suman otros dos de 440 y 650 KVA para los procesos de tratamiento y gestión de lodos.

La planta de Los Vados, considerada infraestructura esencial, dispone de sistemas de 1.100 KVA para elevación y tratamiento, 500 KVA para lodos, 725 KVA para aireación biológica y 72 KVA para bombeo industrial. Además, la sede social y oficinas centrales cuentan con un equipo de respaldo de 130 KVA y se han instalado generadores en Conejeras, Cartuja, Parque Nueva Granada, Bola de Oro y San Miguel.

Los equipos, insonorizados y de última generación, incorporan arranque automático inmediato y depósitos que garantizan más de diez horas de funcionamiento continuo. Toda la red energética está integrada en el sistema de telecontrol, que permite supervisión remota, seguimiento en tiempo real y una gestión más ágil de cada instalación.

Por su parte, el director de Operaciones, Marcos Martínez, ha destacado la puesta en servicio de una batería de litio de 2,4 MWh en Los Vados y la ampliación del sistema de biogás, lo que permitirá superar el cien por cien de autosuficiencia energética y avanzar hacia el autoconsumo total en esa instalación. La alcaldesa ha concluido remarcando el mensaje principal de la actuación: "Lo más importante es que los granadinos tengan la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, el agua está garantizada. Esa es la ciudad segura y preparada para el futuro que estamos construyendo".