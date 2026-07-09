Granada impulsa en Daejeon nuevas alianzas estratégicas

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha desarrollado una agenda institucional en Daejeon. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha desarrollado una agenda institucional en Daejeon, considerada la capital científica de Corea del Sur, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de Granada y estrechar nuevas alianzas en ámbitos estratégicos como la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.

En el marco de la misión de Granada Global en Corea del Sur, la delegación granadina ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de la ciudad, Heo Tae-jeong, así como una reunión de trabajo con responsables del Instituto Coreano de Energía de Fusión (Korean Institute of Fusion Energy, KFE), principal organismo de investigación sobre energía de fusión del país.

En la jornada han acompañado a la alcaldesa el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina, y el director internacional de la Cámara de Comercio de Granada, Luis Miguel Nebot, quienes han participado en los distintos encuentros institucionales y científicos celebrados en Daejeon.

Durante la reunión con responsables del Instituto Coreano de Energía de Fusión (Korean Institute of Fusion Energy, KFE), la delegación granadina ha abordado nuevas oportunidades de cooperación científica y tecnológica, así como posibles iniciativas de colaboración entre ambas instituciones en el ámbito de la energía de fusión.

El encuentro ha servido para poner en valor el papel estratégico que desempeñará IFMIF-DONES, actualmente en construcción en Granada, como una de las grandes infraestructuras científicas llamadas a impulsar el desarrollo de los futuros reactores de fusión.

La jornada ha incluido también un encuentro institucional con el alcalde de Daejeon, Heo Tae-jeong, durante el que ambas delegaciones han revisado la colaboración iniciada hace ocho años con la firma del primer Memorando de Entendimiento (MoU) entre ambas ciudades y han acordado seguir profundizando en una alianza estratégica basada en la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Durante la reunión se planteó además avanzar en un nuevo Memorando de Entendimiento para reforzar la cooperación en torno a IFMIF-DONES y su Industry Office, así como retomar el posible hermanamiento entre Granada y Daejeon como marco para impulsar nuevos proyectos conjuntos en ámbitos como la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, la investigación y la innovación.

Ambas partes coincidieron asimismo en el interés de retomar el posible hermanamiento entre ambas ciudades como marco para impulsar nuevos proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, la innovación y el desarrollo tecnológico.

La delegación granadina ha presentado la estrategia de Granada Global como el instrumento con el que el territorio proyecta internacionalmente sus principales activos y favorece la atracción de inversión, talento y nuevas alianzas entre instituciones, universidades, centros de investigación y empresas.

Durante el encuentro, el alcalde de Daejeon mostró un especial interés por la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y expresó su voluntad de conocer con mayor profundidad el proyecto para explorar futuras vías de colaboración y respaldo institucional a esta iniciativa.

Considerada la capital científica de Corea del Sur, Daejeon concentra algunos de los principales centros nacionales de investigación, universidades y empresas tecnológicas del país.

La visita al Instituto Coreano de Energía de Fusión ha permitido a la delegación granadina conocer de primera mano el trabajo que desarrolla uno de los principales referentes internacionales en investigación sobre energía de fusión, intercambiar experiencias sobre grandes infraestructuras científicas y seguir estrechando la colaboración con una institución estratégica para el futuro desarrollo de esta tecnología.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria, Empleo y Portavocía Adjunta de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, ha destacado que "IFMIF-DONES es un proyecto estratégico para la provincia de Granada, que nos sitúa en el centro del conocimiento mundial y de uno de los grandes desafíos tecnológicos e industriales de nuestro tiempo: avanzar hacia una energía limpia, sostenible e inagotable".

"Contar con aliados internacionales como el Instituto Coreano de Energía de Fusión refuerza ese camino y abre nuevas oportunidades de colaboración para el desarrollo de este proyecto de alcance mundial", ha agregado.