Granada niega una "falta de diligencia" en el proyecto 'Granada Respira' y defenderá la ejecución de los fondos europeos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Granada. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha rechazado que exista una "falta de diligencia" o un "incumplimiento municipal" en el desarrollo del proyecto de fondos europeos 'Granada Respira', justificando los retrasos en el Parque de las Familias y el Lago Inundable por motivos técnicos, ambientales y administrativos ajenos al Consistorio.

En primer lugar, la Administración local ha precisado en una nota que el proyecto fue concedido en 2022 y que el actual equipo de gobierno lo encontró "a cero en su ejecución" al asumir la gestión a mediados de 2023. Desde el Consistorio señalan que esta situación no ha sido aislada, citando como ejemplo el 'Plan Alhambra', que "estaba al 4% tras haber sido aprobado en diciembre de 2020 y que ahora está al 87%".

Respecto al proyecto 'Granada Respira', el Gobierno municipal ha sostenido que todas las demoras han sido trasladadas de forma fundamentada a la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta postura, afirman, ha quedado recogida en el Informe Técnico de Alegaciones a la Liquidación remitido por la Dirección Técnica de Obras el pasado 17 de julio, donde también se alude a los retrasos iniciales heredados al arranque del mandato.

En dicho informe se detalla que el Ayuntamiento comunicó en "tiempo y forma" cada incidencia sobrevenida a la Fundación con el objetivo de "buscar soluciones". En este sentido, la Administración local asegura que las circunstancias ambientales obligaron a aplazar el inicio de las obras hasta la época adecuada para el trasplante del arbolado. Asimismo, explica que la ocupación ilegal de una parte de la parcela por parte de un particular impidió el acceso a los terrenos municipales, una situación que el Consistorio logró resolver por vía judicial con resoluciones favorables.

A estos imprevistos se sumaron las lluvias torrenciales registradas en 2026, cuya fuerza mayor quedó documentada junto con la solicitud del plazo adicional necesario. No obstante, el Ayuntamiento ha aclarado que, aunque solicitó en tiempo la prórroga del plazo de ejecución, esta "no fue concedida por decisión de la Fundación".

Paralelamente, la Administración local ha subrayado que contestó de forma "individualizada" a todas las quejas vecinales, trasladándolas a la Fundación e incorporando a la obra las recomendaciones del organismo sobre caminos e iluminación. En el caso específico del Parque Inundable, la nota especifica que las gestiones con la propia Fundación provocaron un retraso de once meses antes de poder iniciar la contratación, si bien el posterior arranque de los trabajos se ejecutó "en tiempo récord".

Por todo ello, el Ayuntamiento ha rechazado que el grado de ejecución del proyecto a 31 de diciembre de 2025 se deba a una "falta de diligencia" y sostiene que calificarlo de "incumplimiento municipal no se corresponde con la actuación acreditada", anunciando que seguirá defendiendo sus intereses en las instancias oportunas.

Finalmente, el Consistorio ha recordado su capacidad para captar y ejecutar fondos europeos, destacando que culminó la inversión de los programas EDUSI --tras encontrarlos al 20% de ejecución-- y que "Granada ha liderado a nivel nacional la captación de fondos EDIL con la propuesta mejor valorada de España, habiéndose licitado recientemente la ejecución de cuatro millones de euros".