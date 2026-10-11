Granada organiza una jornada abierta destinada a las familias para aprender a actuar en situaciones de riesgo

Convocatoria de jornada abierta en Granada 'Día de las Emergencias'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada organiza el Día de las Emergencias, una jornada de carácter divulgativo y participativo que tendrá lugar el próximo domingo, 18 de octubre, de 11,00 a 14,00 horas, en el Paseo del Salón con el objetivo de "acercar a la ciudadanía los medios, capacidades y procedimientos de actuación de los servicios de emergencias de la ciudad y reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección".

Según ha concretado el Consistorio granadino en una nota, la iniciativa se desarrollará bajo el lema 'La resiliencia comienza en casa' en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres promovido por Naciones Unidas, y se incorpora al programa 'Granada se protege' impulsado por el Ayuntamiento para fomentar el conocimiento ciudadano sobre los riesgos y las pautas básicas de actuación ante situaciones de emergencia.

"Esta primera celebración en Granada supone una oportunidad espléndida para que los ciudadanos conozcan de cerca a quienes trabajan cada día para protegernos, pero también para que todos aprendamos qué debemos hacer en una situación de emergencia, ya que es algo que puede marcar la diferencia e incluso llegar a salvar vidas", ha aseverado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo.

La edil ha explicado que desde el Ayuntamiento se está trabajando para que 'Granada se protege' sea "mucho más que un programa municipal". Para ello, se está abordando para dar forma a una auténtica "cultura de la prevención" que está llegando a los colegios a través de sesiones formativas en los centros educativos y sesiones específicas a los directores de colegios, y a los barrios con jornadas de formación en los centros cívicos abiertas a los vecinos.

"La seguridad no empieza únicamente cuando llegan los servicios de emergencia; empieza mucho antes, con la información, la preparación y la capacidad de cada ciudadano para actuar correctamente en situaciones de riesgo", ha señalado Agudo, quien ha incidido en que Granada es una ciudad que "conoce de cerca la importancia de estar preparada ante distintos riesgos, especialmente en materia sísmica". "En Granada hemos vivido episodios como los terremotos del pasado mes de agosto que nos han recordado que los fenómenos naturales forman parte de nuestra realidad y que, en lugar de vivirlos con miedo, es mucho mejor estar formados y preparados para saber qué hacer", ha apuntado.

Con este objetivo, durante la mañana del 18 de octubre, el Paseo del Salón se transformará en un espacio de divulgación y aprendizaje con diferentes áreas dedicadas a los servicios de emergencia, primeros auxilios, autoprotección, exhibiciones y participación infantil.

Según ha avanzado la concejala, la jornada contará con 'stands' informativos y exposición de vehículos y medios de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y otros servicios participantes, donde profesionales especializados explicarán a los asistentes sus funciones, recursos y formas de actuación. Entre los medios que podrán conocerse de cerca habrá vehículos de rescate y excarcelación, ambulancias, vehículos de bomberos, equipos de comunicaciones y coordinación y material especializado.

Uno de los principales espacios será el dedicado a los talleres prácticos de primeros auxilios, que estarán dirigidos por profesionales del 061 y Protección Civil y permitirán aprender maniobras básicas de RCP, utilización de un desfibrilador externo automático (DEA), maniobra de Heimlich y posición lateral de seguridad.

También se habilitarán escenarios teatralizados de autoprotección para que los más pequeños puedan aprender de forma práctica cómo actuar ante diferentes situaciones como un terremoto, una inundación, un incendio o una emergencia en un espacio con gran concentración de personas o eventos de altas temperaturas.

En ellos, actores y animadores representarán situaciones cotidianas y plantearán a las familias pequeños retos como dónde ponerse a salvo, qué coger o por dónde salir. Las representaciones, de unos diez minutos, se repetirán a lo largo de la mañana. Además, en el caso de los terremotos, los participantes se formarán con las pautas básicas sobre todos los pasos de una correcta actuación durante un seísmo, desde identificar zonas seguras hasta aprender los principios de una evacuación adecuada.

Además, la programación incluirá exhibiciones de las unidades caninas de Policía Local y Bomberos, con demostraciones de obediencia, localización, detección, búsqueda y rastreo de personas. Otro de los elementos centrales será la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para mostrar a la ciudadanía cómo se organiza y coordina una emergencia, desde la recepción de la información y las comunicaciones hasta la toma de decisiones y la intervención conjunta de los distintos servicios. El PMA contará con la participación de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y CES061 y tendrá un papel operativo durante el simulacro final, de manera que el público pueda observar cómo se coordina una emergencia compleja.

Así, la jornada concluirá con un simulacro multidisciplinar, previsto entre las 13,00 y las 14,00 horas, en el que se recreará un accidente en el que un vehículo cae al río y es necesario rescatar a las personas que se encuentran en su interior.

El ejercicio permitirá mostrar las diferentes fases de una intervención, desde la detección y comunicación del incidente, llegada y aseguramiento de la zona, coordinación desde el PMA, localización y acceso al vehículo, rescate y extracción de las personas atrapadas, hasta la intervención sanitaria y traslado de las víctimas. El equipo de bomberos sumará una demostración del uso de un dron como herramienta de apoyo a la intervención y la coordinación de los equipos de rescate.

Al hilo, Agudo ha explicado que el Ayuntamiento, a través del Área de Sostenibilidad, Agenda Urbana y Fondos Europeos, ha diseñado esta jornada con una especial atención para los más pequeños. Así, a su llegada, las familias recibirán un 'pasaporte del rescatador', un cuaderno de bolsillo con el mapa del recorrido y una misión en cada parada.

Cada actividad completada se acreditará con un sello y, al terminar el recorrido, los participantes recibirán la insignia 'Granada se protege'. La jornada contará también con una mascota que acompañará a niños durante el recorrido y con un presentador que conducirá y dinamizará la jornada. Junto a esto, 'Un rincón de dibujo' invitará también a los más pequeños a plasmar su propio 'plan de emergencia en casa' para trasladar al hogar lo aprendido.

"Queremos que los más pequeños se diviertan, pero también que aprendan. Si un niño sabe qué hacer ante un incendio, un terremoto o una situación de emergencia y después comparte ese conocimiento en casa, estamos multiplicando la capacidad de prevención de toda la comunidad", ha enfatizado la edil, quien ha subrayado la importancia de implicar a las familias y a la comunidad educativa en esta estrategia.

En suma, la jornada pretende consolidarse como una cita anual de divulgación y participación ciudadana en torno a la prevención y la reducción del riesgo de desastres, contribuyendo a que Granada cuente con una ciudadanía "cada vez más formada y consciente de cómo actuar ante una emergencia".

"Una emergencia no se puede improvisar. Detrás de cada intervención hay protocolos, profesionales, medios y mucha coordinación, pero también es importante que la ciudadanía conozca su papel y que entre todos construyamos una ciudad más preparada y resiliente", ha concluido.