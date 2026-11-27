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GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad una moción del PP que urge al Gobierno a establecer un puente aéreo entre Granada y Madrid, aprobar un plan de ayudas económicas para los sectores afectados por el corte ferroviario y fijar un calendario oficial de reapertura de la línea.

La iniciativa surge tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), apenas nueve meses después del ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba). El Ayuntamiento expresa su dolor y solidaridad con las víctimas de ambos siniestros y sus familias, y reclama para ellas el derecho a conocer la verdad mediante el esclarecimiento de sus causas.

Desde el 28 de octubre, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida, sin una fecha oficial de reapertura y con una previsión de reducción de frecuencias hasta comienzos de 2027, según recoge la moción.

El corredor, utilizado habitualmente por unas 32.000 personas al día, constituye la principal vía de conexión de Granada con Madrid, de la que dependen el turismo, la actividad empresarial, la comunidad universitaria y los desplazamientos por motivos laborales, administrativos, sanitarios o familiares.

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) estima la pérdida de 146.000 pernoctaciones en Andalucía entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, 14.114 de ellas en la provincia de Granada. La moción recoge un impacto económico de 7,51 millones de euros en ingresos por alojamiento y de 12,21 millones en gasto turístico.

Por su parte, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía cifra las pérdidas directas del sector entre 485.000 y 500.000 euros diarios. Al descenso de las reservas durante el puente de noviembre se suma la incertidumbre ante la campaña de Navidad, fundamental para el comercio, la hostelería y los establecimientos hoteleros de Granada.

La moción incide en la ausencia de un protocolo estatal de transporte alternativo que se active automáticamente ante el corte de una línea de alta velocidad, lo que ha obligado a ayuntamientos y diputaciones a negociar con las aerolíneas el incremento de vuelos, pese a que las competencias sobre el transporte y las infraestructuras de interés general corresponden al Gobierno de España.

PUENTE AÉREO Y AYUDAS

La iniciativa reclama que el Ministerio de Transportes y Aena promuevan, negocien y financien un puente aéreo entre Granada y Madrid mientras dure el corte ferroviario, sin trasladar esta responsabilidad a las administraciones locales.

El servicio deberá garantizar frecuencias diarias suficientes de ida y vuelta y precios equivalentes a los billetes de alta velocidad, mediante una compensación pública que permita a las aerolíneas ampliar su oferta sin repercutir el coste en los viajeros.

También contempla el reconocimiento de los billetes de tren adquiridos y la atención preferente a quienes viajen por motivos sanitarios.

La moción reclama ayudas directas para el alojamiento, la hostelería, la restauración, el comercio, el turismo de congresos, los guías turísticos, el taxi y el transporte discrecional, con criterios objetivos para acreditar las pérdidas, una tramitación ágil y compatibilidad con las ayudas de la Junta de Andalucía.

El plan incluiría el aplazamiento o la exoneración de cotizaciones sociales y obligaciones tributarias para las empresas y autónomos afectados, así como medidas de flexibilidad laboral para preservar el empleo.

El Ayuntamiento solicita un calendario público y verificable de reparación y reapertura de la línea, previa acreditación de su seguridad por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y una auditoría independiente de la infraestructura, los sistemas de protección y señalización y los protocolos de circulación, cuyas conclusiones se harán públicas y se remitirán a las Cortes Generales.

Asimismo, reclama un protocolo permanente de movilidad alternativa que garantice desde el primer día los medios de transporte sustitutivos, su capacidad, precios e información, y un plan de atención al viajero que asegure la devolución íntegra o reubicación de los billetes y la atención presencial en la estación de Granada.

La iniciativa contempla también el refuerzo de los servicios de autobús y alquiler de vehículos a precios tasados, de los trenes convencionales y la bonificación o suspensión temporal de los peajes de las autopistas afectadas.

El texto exige la colaboración del Gobierno de España con las investigaciones de ambos accidentes, su comparecencia ante las Cortes Generales y la garantía de asistencia jurídica y psicológica e indemnizaciones sin demora para las víctimas y sus familias.

SEGURIDAD

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado una moción del Grupo Popular para reforzar la seguridad y la convivencia en los barrios, con especial atención al Distrito Norte y al centro histórico, e instar al Gobierno de España a incrementar los efectivos y medios de la Policía Nacional en la ciudad.

La moción insta a la Subdelegación del Gobierno a dar carácter permanente al Plan de Choque del Distrito Norte, incrementar los efectivos y medios de la Policía Nacional, reforzar la investigación de los robos, el tráfico de drogas y los actos vandálicos, especialmente aquellos que afectan a los servicios públicos.

El texto solicita también la convocatoria de una Junta Local de Seguridad monográfica sobre el Distrito Norte y el centro histórico, con la participación de las asociaciones vecinales, la empresa concesionaria del transporte urbano y su comité de empresa.

A partir de esta reunión, se propone impulsar un Plan de Actuación Participativo para el Distrito Norte, con la implicación de las administraciones, los cuerpos policiales, la Junta Municipal de Distrito, los vecinos, comerciantes y entidades sociales.

El plan incluirá un diagnóstico de los puntos y franjas horarias que más preocupan a los vecinos, objetivos concretos de presencia policial, alumbrado y recuperación del servicio completo de autobús, así como una mesa de seguimiento trimestral que informe públicamente de las actuaciones y sus resultados.

Para el centro histórico, la moción plantea un programa específico de seguridad en coordinación con la Policía Nacional y el sector turístico, que incluya el refuerzo de la investigación de hurtos, campañas informativas en varios idiomas y una mejor atención a las víctimas extranjeras para facilitar la presentación de denuncias, entre otras propuestas.