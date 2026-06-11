Granada recibe a una delegación política y empresarial de Shanghai en su apuesta por atraer inversión a la provincia

La Diputación de Granada ha acogido la recepción oficial de una delegación mixta política y empresarial del distrito de Hongqiao (Shanghái), en un encuentro clave para la atracción de inversión y creación de alianzas estratégicas para la provincia. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Granada avanza en su estrategia de internacionalización y posicionamiento global y en concreto con una de las potencias económicas más importantes del mundo como es China. En ese marco la Diputación ha acogido este jueves la recepción oficial de una delegación mixta política y empresarial procedente del distrito de Hongqiao (Shanghái), en un encuentro clave para la atracción de inversión y creación de alianzas estratégicas para la provincia.

Así lo ha dado a conocer la Diputación en un comunicado, en el que detalla que esta visita supone la segunda recepción oficial que realiza la institución provincial tras el viaje institucional a China en noviembre de 2024, encabezado por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez.

Tras un primer encuentro empresarial celebrado el 11 de noviembre de 2025, esta nueva cita consolida de manera institucional las relaciones bilaterales y abre una vía directa de colaboración con el distrito de Hongqiao, uno de los polos económicos más dinámicos de Shanghái.

La recepción se realiza en el marco de una visita organizada en el contexto de la Agencia Granada Global por la Cámara de Comercio de Granada. Además de la recepción en la Diputación Provincial, la delegación granadina ha mantenido encuentros con el Puerto de Motril, el PTS y otras empresas granadinas, además de girar una visita a la Alhambra. El encuentro se ha cerrado con un desayuno de trabajo en Cámara Granada en el que se han analizado las oportunidades de negocio entre Shanghái y nuestra provincia.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha manifestado su gran satisfacción ante este nuevo encuentro, y ha indicado que "vemos cómo el trabajo riguroso y continuado que iniciamos hace año y medio da frutos sólidos. Nuestra provincia ya no solo se postula, sino que se consolida como un territorio de referencia, atractivo, competitivo y con una seguridad jurídica e institucional idónea para la captación de capital extranjero".

Además, Díaz ha subrayado que esta acción se desarrolla bajo el paraguas de Granada Global, la gran apuesta de las instituciones de la provincia (Diputación, Ayuntamiento, Universidad y Cámara), para proyectar todo el potencial de Granada. "Nuestra meta es el posicionamiento global del territorio y la atracción de inversiones que generen empleo y desarrollo. El hecho de que una delegación de la relevancia de Hongqiao venga a Granada demuestra que los sectores en los que somos líderes, como la inteligencia artificial, la agroindustria avanzada o el turismo cultural", ha destacado.

La comitiva oficial está encabezada por Kong Fua, líder del grupo y representante de la Comisión Administrativa del Distrito Central de Negocios (CBD) Internacional de Shanghái Hongqiao, junto a los líderes políticos de este mismo organismo, Jia Kaijing y Kang Yan. El ámbito empresarial e inversor está representado por Sun Yin, de Shanghai East Hongqiao Investment Development (Group) Co., Ltd.; Ye PeiJun, en representación de Shanghai Lingkong Real Estate Management Co., Ltd.; y Guo WeiGang, de Shanghai Hongqiao Linkong Economic Zone Development Ltd.

El objetivo principal de este encuentro es doble. Por un lado, dar a conocer las fortalezas de Hongqiao en el mercado asiático y, por otro, detectar oportunidades de inversión concretas y sinergias comerciales en el territorio granadino.

Durante el encuentro de trabajo, los representantes de la delegación china han expuesto las capacidades y ventajas de su distrito, mostrando un alto interés por el ecosistema empresarial e investigador de Granada.

Asimismo, han trasladado su voluntad de explorar vías de colaboración bilateral que permitan tanto la implantación de proyectos en la provincia como la apertura de canales para que las empresas granadinas puedan expandir su actividad en el mercado asiático.